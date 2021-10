https://fr.sputniknews.com/20211015/la-cour-royale-britannique-semble-avoir-reconnu-la-crimee-comme-faisant-partie-de-la-russie-1052150228.html

La Cour royale britannique semble avoir reconnu la Crimée comme faisant partie de la Russie

La Cour royale britannique semble avoir reconnu la Crimée comme faisant partie de la Russie

Répondant à une lettre envoyée à la reine Elizabeth II d’Angleterre, une dame d’honneur de cette dernière a marqué dans l’adresse "Sébastopol, Russie". Or... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T08:56+0200

2021-10-15T08:56+0200

2021-10-15T08:56+0200

europe

russie

crimée

royaume-uni

sébastopol

reine élisabeth ii

lettre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1045462650_0:157:1920:1237_1920x0_80_0_0_9d5aa79d623ae74508a3524951e28ea3.jpg

La monarchie britannique a répondu à la lettre envoyée par des collégiens et lycéens de la Petite académie des sciences de Sébastopol, grand port de la Crimée. À cette occasion, elle a inscrit l’adresse complète de l’établissement, laquelle stipule que la ville se situe en Russie, selon le compte Instagram officiel de l'école.C’est la demoiselle d'honneur d'Elizabeth II, Philippa de Pass, qui a rédigé la lettre. Elle a indiqué que la souveraine avait été heureuse d'apprendre que les enfants de Sébastopol s’intéressaient à l'anglais et a adressé un mot de soutien aux enseignants. Des brochures avec des informations concernant la reine et sa famille étaient jointes à la lettre."Dans le cadre de l'école d'été, les élèves du cours +Anglais amusant+ ont écrit une lettre à la reine Elizabeth II après une leçon consacrée aux villes et traditions du Royaume-Uni. C’est une agréable surprise pour les élèves et leur enseignant que de recevoir la réponse trois mois plus tard", indique le communiqué.Un responsable de l’école a précisé à quelle occasion les adolescents avaient écrit une lettre à la reine Elizabeth II d’Angleterre.Incident navalPourtant, les autorités officielles de Londres ne reconnaissent pas la Crimée comme un territoire russe et les deux pays ont même vécu un incident naval en juin dernier. Moscou a alors annoncé avoir tiré des coups de semonce contre le destroyer britannique HMS Defender qui avait pénétré dans ses eaux territoriales."Nous ne reconnaissons pas l'annexion de la Crimée, c'était illégal, ce sont des eaux ukrainiennes", avait déclaré Boris Johnson devant les télévisions britanniques, affirmant qu’il était "tout à fait correct" de les utiliser "pour aller d'un point A à un point B".Retour au bercailLa Crimée a été "transférée" en 1954 dans la composition de l’Ukraine alors qu’elle appartenait à la Russie par Nikita Khrouchtchev. En 2014, après un coup d’État perpétré en Ukraine, 96% des Criméens se sont prononcés en faveur de la réunification de la péninsule avec la Russie lors d’un référendum.Félicitant les habitants de la presqu’île à l’occasion du septième anniversaire de leur choix, Vladimir Poutine a affirmé qu’il s’agissait d’un évènement "historique" qui était "le résultat du renforcement de notre pays de l’intérieur".Un an plus tôt, il avait rappelé que la Crimée avait toujours été russe "du point de vue juridique" et que la Russie n’avait pas "acquis" la péninsule."C’est la population de Crimée qui a pris la décision de se réunifier avec la Russie", a-t-il souligné.Vladimir Poutine a d’ailleurs plus d’une fois répété que la question était réglée "une fois pour toutes".

CiaoBella Déjà venant de l'Angleterre qui nous à toujours montré de l'hostilité envers la Russie, un voisin de la France pas très tranquille, les exemples sont légions et ce depuis des siècles, on ne peux jamais faire confiance à la perfide Albion. Ce pays n'a jamais perdu une occasion de montrer son agressivité envers tout ce qui n'est pas birtisch. 2

CiaoBella En effet tout ceux qui n'acceptent pas de reconnaitre que la Crimée est territoire Russe surtout de part sa population sont des personnes qui refusent aux peuples le droit de se déterminer eux même. La Crimée avait été donné personnellement par un Ukrainien (Khrouchtchev je crois) à l'Ukraine sans demander l'avis de personne comme si Macron donnait la Bretagne aux Anglais alors qu'une immense majorité de Bretons sont et se reconnaissent comme Français mais fier d'être Breton. 2

15

russie

crimée

royaume-uni

sébastopol

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, crimée, royaume-uni, sébastopol, reine élisabeth ii, lettre