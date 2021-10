https://fr.sputniknews.com/20211015/la-rca-dit-controler-la-plus-grande-partie-de-son-territoire-grace-a-ses-allies-russes-1052166645.html

La RCA dit contrôler la plus grande partie de son territoire grâce à ses "alliés russes"

La RCA dit contrôler la plus grande partie de son territoire grâce à ses "alliés russes"

Bien que certains groupes "isolés" veuillent faire croire à des troubles en Centrafrique, les autorités du pays contrôlent la plus grande partie du territoire... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T22:20+0200

2021-10-15T22:20+0200

2021-10-15T22:21+0200

international

russie

république centrafricaine

territoire

contrôle

instructeurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1052166516_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_22c88a1935739125cc072a4e314303f6.jpg

L’assistance de la Russie et du Rwanda permet aux autorités de la Centrafrique de maîtriser la situation dans le pays, a déclaré à Sputnik Maxime Balalou, ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement.Selon lui, il existe pourtant des groupes "isolés" cherchant à donner l'impression de troubles dans le pays, mais ce n’est que de "la propagande antigouvernementale".L'ambassadeur de Russie à Bangui, Vladimir Titorenko, a expliqué pour sa part à Sputnik que des instructeurs russes formaient en RCA des militaires de l'armée gouvernementale et séjournaient dans le pays après avoir notifié leur présence au Conseil de sécurité des Nations unies et à son comité de sanctions."Les Russes sont en Centrafrique"Une déclaration qui fait écho à celle du Président du pays Faustin-Archange Touadéra qui a accordé ce 15 octobre une interview à France 24 où il a reconnu une présence russe visant à "appuyer" l’armée et de "bonnes relations" avec Moscou. Il n’a pas cherché à nier la présence d’instructeurs russes dans le pays.Faustin-Archange Touadéra a également expliqué que son pays avait dû faire face à la rébellion "développée par l’ancien Président Bozizé qui […] a poursuivi son action jusqu’à Bangui le 13 janvier pour déstabiliser" le pays.Interrogé pour savoir pourquoi la RCA ne s’était pas appuyée sur les effectifs de l’opération Sangaris ou n’avait pas recouru aux services de la Minusca (Mission des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique), il a rappelé que celles-ci n’avaient pas réussi à stopper la rébellion."Nous avons demandé à ce que certains pays, avec qui nous avons des relations, des accords en matière de défense, de nous aider. C’est ainsi que le Rwanda l'a fait et la Fédération de Russie […] J’ai dû faire appel à tous les moyens possibles pour garantir la sécurité des citoyens centrafricains", a-t-il détaillé.Le nombre d’instructeurs préciséLa Russie a engagé dès 2018 une coopération militaire avec le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra, notamment pour former des militaires. Les instructeurs russes restent dans le pays légalement, sur la base de contrats passés avec le ministère de la Défense de la RCA. Cinq instructeurs militaires et 170 autres civils avaient été dépêchés dans le pays en 2018. Par la suite, leur présence a augmenté pour atteindre 235 au total. En prévision des élections du 27 décembre, 300 instructeurs supplémentaires y avaient été envoyés.Dans une interview accordée à Sputnik le 6 octobre, la Communauté des officiers pour la sécurité nationale, qui fournit des services de formation militaire en RCA, a précisé que 1.135 instructeurs militaires russes travaillaient en Centrafrique.Il a rappelé que c’est grâce à l’aide des instructeurs militaires russes que l’armée centrafricaine avait réussi à prendre le dessus sur les rebelles.

russie

république centrafricaine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, république centrafricaine, territoire, contrôle, instructeurs