Le service Face Pay lancé dans le métro de Moscou

Moscou est la première ville d’Europe à avoir massivement mis en place le paiement par reconnaissance faciale. La capitale russe le rend possible dès ce 15... 15.10.2021, Sputnik France

sciences et tech

russie

reconnaissance faciale

métro de moscou

troïka (carte de transport)

Le service Face Pay destiné à payer les tickets de transport à l'aide de la reconnaissance faciale fonctionne depuis le 15 octobre sur toutes les lignes et stations du métro de Moscou, a déclaré à Sputnik l’adjoint au maire aux transports Maxim Liksoutov.Le responsable note que c’est un moyen de paiement supplémentaire en plus de ceux qui existent déjà.Il rappelle que chacun peut utiliser ce service. Il suffit d’associer une photo, une carte bancaire et une carte de transport moscovite Troïka au service via l'application spéciale "Métro Moskvy" (Métro de Moscou).Pour s’en servir, il faut trouver un portillon spécial qui peut être facilement reconnu avec un autocollant apposé sur le sol. En passant, la personne doit regarder la caméra sur le portillon. Le montant à régler est prélevé automatiquement sur la carte bancaire.En outre, le paiement par reconnaissance faciale est également utilisé par le groupe russe X5, premier dans le secteur de la distribution dans le pays, qui a annoncé son lancement le 10 mars.Usage massif en ChineOutre la Russie, les paiements par reconnaissance faciale sont très utilisés en Chine. En 2019, quelque 1.000 magasins de proximité avaient installé un mode de paiement facial et plus de 100 millions de Chinois se sont inscrits pour utiliser cette technologie. Alipay et son principal concurrent WeChat Pay de Tencent alimentent la tendance.En outre, Zhengzhou, capitale de la province du Henan (centre de la Chine), a été la première à appliquer en décembre 2019 le paiement par reconnaissance faciale à toutes ses stations de métro, indique l’agence Xinhua.Un certain nombre de villes chinoises, dont Shenzhen, Jinan, Shanghai et Nanjing, utilisent cette technologie sur certaines lignes de métro.L’expérience de l’EuropeCette nouveauté gagne du terrain également en Europe. En 2019, CaixaBank a mis en place un programme de paiement facial dans un magasin Nestlé en Espagne et un restaurant à Barcelone. En 2018, le groupe bancaire BBVA a testé une application de paiement par reconnaissance faciale que les employés peuvent utiliser dans les cafétérias et les restaurants du complexe de bureaux et de conférences d'affaires Ciudad BBVA à Madrid.La France n’a pas d’expérience d’application du système de paiement par reconnaissance faciale. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne s’y oppose pas, mais elle insiste notamment sur la nécessité d’une démarche respectueuse des personnes et de leurs droits, notamment par le consentement, le contrôle, la sécurité, et la transparence de cette technique intrusive.

