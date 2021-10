https://fr.sputniknews.com/20211016/au-maroc-face-au-fleau-de-lavortement-clandestin-un-nouveau-gouvernement-qui-suscite-lespoir-1052170132.html

Au Maroc, face au fléau de l’avortement clandestin, un nouveau gouvernement qui suscite l’espoir

Au Maroc, face au fléau de l’avortement clandestin, un nouveau gouvernement qui suscite l’espoir

La loi l’interdit, et pourtant les pratiques d’avortements clandestins se poursuivent au Maroc. Mercredi 12 octobre, sept personnes ont été interpellées pour... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T11:14+0200

2021-10-16T11:14+0200

2021-10-16T11:14+0200

afrique

maroc

avortement

gouvernement marocain

mohamed vi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1052169977_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_50d553df772e37f2acf67b28c075e180.jpg

Sept personnes. Le propriétaire d’un cabinet médical, un gynécologue obstétricien, deux secrétaires, un homme et deux femmes, ont été arrêtéesmardi 12 octobre pour "leur implication présumée de pratique régulière d’avortement, de falsification, de détournement d’un mineur, d’attentat à la pudeur, et de participation à la perpétration de ces actes criminels", selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).La sœur de la fille mineure, âgée de 17 ans, a été également interpellée pour avoir présenté un document avec une fausse identité, en vue de faire croire que c’était elle qui allait subir l’avortement, ajoute le communiqué. Toutes ces personnes, à l’exception de la mineure, ont été placées en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire.Il ne s’agit pas d’un cas isolé, ce phénomène se serait même multiplié durant ces 10 dernières années, confie à Sputnik le Dr. Chafik Chraibi, président de l’Association Marocaine de la Lutte contre l’Avortement Clandestin (AMLAC), qui fustige une loi sur l’avortement, archaïque.Si le médecin ne soutient pas cet acte en raison de son illégalité, il admet néanmoins que grâce à ces médecins, certaines femmes évitent le recours à l’avortement traditionnel qui entraîne parfois des conséquences dramatiques.Un fléau qui perdure, un grave danger pour la femmeChaque jour, ce serait en moyenne entre 600 et 800 avortements qui seraient réalisés au Maroc pour des raisons différentes: viols, incestes, handicap mental, femmes qui ne veulent plus d’enfants, ou jeunes filles célibataires trahies par les promesses de mariage de leur fiancé…En ce qui concerne le nombre de personnes arrêtées pour acte d’avortement, il n’existe aucune donnée disponible.Cette législation datant des années 60 entraîne son lot de complications, tout d’abord d’un point de vue sanitaire. "Elles peuvent avoir recours à un avortement traditionnel chez les herboristes ou les faiseuses d’anges, sages-femmes, ou même le pratiquer elles-mêmes!". Des actes qui peuvent provoquer "de graves hémorragies, des intoxications aigues suite à l’ingurgitation de produits et entraîner le décès de la patiente". Ainsi, l’avortement serait responsable de plus de 25% de la mortalité maternelle totale. "Nous sommes actuellement à 75 décès maternels pour 100.000 naissances, 25% des 75 sont dus à l’avortement".Une législation à la traîne… l’AMLAC en première ligneLe président de l’AMLAC, association qu’il a fondée en 2008, raconte alors son long combat pour cette cause. "J’ai essayé de sensibiliser à travers des conférences, toute personne qui peut comprendre et trouver une solution.". Mais en 2015, l’ancien chef de service du CHU de Rabat a été démis de ses fonctions par le ministre de la Santé, conformément à une décision du gouvernement Benkirane (Parti de la Justice et du Développement-islamiste), à la suite d’un reportage diffusé sur France 2.Une décision qui a soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et qui a permis au spécialiste de récolter plus 27.000 soutiens.Une décision qui a permis une importante avancée sur le dossier à l’époque, puisqu’au bout d’un mois, la Commission a conclu que les Marocains étaient en faveur d’un avortement dans les situations suivantes: "viols, incestes de mineurs, femmes ayant des malformations fœtales et jeunes filles handicapées mentales". Le projet de loi a été présenté et adopté en Conseil de gouvernement en mai 2016, explique le spécialiste. Mais ce long parcours du combattant ne s’arrête pas là…: "Le projet est entré au Parlement pour être discuté et voté, mais il est resté dans les tiroirs du gouvernement du PJD, le parti islamiste", et retardé davantage avec la crise du Covid-19.Un vent d’optimisme après l’arrivée du nouveau gouvernementSi le dossier est au point mort depuis, le Dr. Chraibi se dit optimiste avec le départ des islamistes du pouvoir et l’arrivée de ce nouveau gouvernement.Afin que le problème soit véritablement réglé, il demande que l’article 453 du Code pénal soit amendé. "La loi sur l’avortement existe depuis 1960 alors que le monde a changé… cet article dit qu’il est autorisé d’avorter lorsque la vie ou la santé de la femme est mise en jeu. Mais le terme santé est mal compris. Selon la définition de l’OMS, il ne s’agit pas que de la santé physique, mais un état de bien-être physique, psychique et social. Quand ces derniers sont menacés, on serait en droit de pratiquer un avortement légal et médical".https://fr.sputniknews.com/20191004/les-marocains-sont-les-otages-de-partis-qui-instrumentalisent-la-religion-1042208764.html((texte))Enfin, il préconise la mise en place d’un module d’éducation sexuelle au sein des établissements scolaires, des associations et la sensibilisation au niveau des familles.Pour rappel, à ce jour, l’article 449 du Code pénal dispose que "quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams".

https://fr.sputniknews.com/20190615/maroc-ivg-clandestines-reseau-proces-1041438738.html

https://fr.sputniknews.com/20191016/maroc-le-roi-gracie-la-journaliste-condamnee-pour-avortement-illegal-1042273524.html

roy franc Je peux les comprendre avec tous ces enfants nés de la prostitution et avec la misère dans le pays vaut mieux les avorter que des les abandonner déjà que les rues marocaines sont pleines d'enfants abandonnés par leurs familles faute de moyens pour les entretenir.

1

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mariam Maazouz

Mariam Maazouz

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariam Maazouz

maroc, avortement, gouvernement marocain, mohamed vi