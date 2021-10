https://fr.sputniknews.com/20211016/la-ceremonie-dhommage-a-samuel-paty-au-ministere-de-leducation-nationale---video--1052170025.html

La cérémonie d’hommage à Samuel Paty au ministère de l'Éducation nationale - vidéo

La cérémonie d’hommage à Samuel Paty au ministère de l'Éducation nationale - vidéo

Ce 16 octobre, Jean Castex et d'autres membres du gouvernement rendent hommage au professeur Samuel Paty assassiné il y a un an. Une plaque en son honneur est... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T11:00+0200

2021-10-16T11:00+0200

2021-10-16T11:33+0200

france

jean-michel blanquer

samuel paty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1045318350_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8a4f518775075ee28cb93b2929e8fede.jpg

Des cérémonies en l'honneur de Samuel Paty ont eu lieu en cette fin de semaine dans les établissements scolaires, mais pas que.Ce matin, "une plaque qui pour toujours [lui] rendra hommage" est inaugurée dans l'entrée du ministère de l'Éducation nationale en présence de Jean Castex, Jean-Michel Blanquer, d'autres membres du gouvernement et des membres de la famille du professeur assassiné il y a un an.Qualifiant Samuel Paty d'"un serviteur de la République [...] victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine", Jean Castex a déclaré qu'il avait été "frappé à mort dans les conditions les plus abjectes qui soient au nom de l'obscurantisme le plus barbare, tout simplement parce qu'il remplissait sa mission dans un de ces collèges de France".Pour le Premier ministre, "rendre hommage à Samuel Paty c'est rendre hommage à la République".

Michelvsrin Des actes qui rappellent parfois un travail de l'ombre pratiqué dans certains pays, consistant à transformer un humain en bête humaine et tranchante, sans qu'il en soit vraiment conscient, voir à ce qu'il se supprime lui-même en fin de mission... Ce n'est pas une fiction hélas....

laure89 Samuel Paty mérite bien un homme de la part de tous les Français, avec de lourdes représailles.

5

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

jean-michel blanquer, samuel paty