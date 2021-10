https://fr.sputniknews.com/20211016/la-station-spatiale-internationale-desaxee-la-cause-revelee-1052175324.html

La station spatiale internationale désaxée: la cause révélée

La station spatiale internationale désaxée: la cause révélée

Alors que demain l'équipe de tournage du film russe "Challenge" doit retourner sur Terre après un séjour d'une dizaine de jours sur l'ISS, la station a perdu...

2021-10-16T16:59+0200

2021-10-16T16:59+0200

2021-10-16T16:59+0200

Vendredi 15 octobre, la Station spatiale internationale est sortie de son axe, un souci vite rétabli. Roscosmos a plus tard expliqué ce qui avait provoqué ce désaxage de l’ISS où se poursuit le tournage du premier film en orbite de l’Histoire, réalisé par la Russie.Le désaxage a "vite été rétabli grâce aux actions" des membres du groupe opérationnel russe, est-il indiqué dans le communiqué."La station et son équipage ne sont pas exposés", conclut-on.Tournage dans l’espaceAprès avoir passé sur l’ISS 12 jours, l’équipe de tournage, dont l’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko, retournent sur Terre le 17 octobre. Ils seront accompagnés du cosmonaute Oleg Novitsky qui y a passé 191 jours.Le film "Challenge" est le premier de l’Histoire tourné dans l’espace.Quelques jours après l’arrivée de l’actrice et du réalisateur, le directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozine a évalué sur Twitter leur séjour dans l’espace:

