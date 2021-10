https://fr.sputniknews.com/20211016/le-changement-climatique-affecte-serieusement-lagriculture-en-afrique-du-sud-1052176947.html

Le changement climatique affecte sérieusement l'agriculture en Afrique du Sud

Le changement climatique affecte sérieusement l'agriculture en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le changement climatique affecte sérieusement l'agriculture, selon la ministre de l'Agriculture, de la Réforme agraire et du Développement... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T18:38+0200

2021-10-16T18:38+0200

2021-10-16T18:43+0200

afrique

agriculture

afrique du sud

réchauffement climatique

accord de paris sur le climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1044876012_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9656c19f36489d99e77ef56b39d6628f.jpg

La variabilité et le changement climatiques continuent d'affecter sérieusement l'agriculture et de présenter des couches supplémentaires de stress pour une production agricole déjà limitée en Afrique du Sud, a indiqué ce samedi 16 octobre la ministre de l'Agriculture, de la Réforme agraire et du Développement rural, Thoko Didiza.Selon elle, l'Accord de Paris sur le climat a suscité l'espoir d'une atténuation et d'une adaptation agricoles et pourrait conduire à une amélioration de la productivité agricole, la génération de revenus et la création d'emplois.Le 11 octobre, le Président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déclaré que le changement climatique présentait de graves risques sanitaires, environnementaux et économiques pour l’Afrique du Sud.Investir davantage dans les chaînes de valeur alimentaires localesLa ministre a de même souligné que son département vise à doubler les investissements dans les chaînes de valeur alimentaires locales au profit des petits exploitants et des agriculteurs de subsistance qui ont du mal à pénétrer les marchés formels.Pour promouvoir l'agro-industrie et le système agroalimentaire, le ministère a élaboré le Schéma directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie (AAMP), a-t-elle expliqué, notant que ce plan accorde une attention particulière à la transformation des chaînes de valeur agricoles.La responsable a fait savoir que son pays a identifié quatre actions stratégiques pour tracer sa voie vers la transformation des systèmes alimentaires. Il s’agit d'améliorer la production locale durable pour la consommation locale d'aliments sains, nutritifs et indigènes, de promouvoir la résilience sociale, économique et environnementale, de faciliter les chaînes de valeur inclusives et durables et de promouvoir les politiques, la législation, la planification et la gouvernance des systèmes alimentaires intégrés.Journée mondiale de l'alimentationLa Journée mondiale de l'alimentation est commémorée chaque année pour promouvoir une prise de conscience mondiale et préconiser une action collective pour aider ceux qui souffrent de la faim.Initiée cette année sous le thème "Nos actions sont notre avenir. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure", la journée souligne la nécessité d'assurer une alimentation saine pour tous.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

agriculture, afrique du sud, réchauffement climatique, accord de paris sur le climat