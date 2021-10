https://fr.sputniknews.com/20211016/le-senegal-annonce-la-date-douverture-du-nouvel-aeroport-de-saint-louis-1052176732.html

Le Sénégal annonce la date d'ouverture du nouvel aéroport de Saint-Louis

Les autorités sénégalaises ont annoncé la fin imminente du chantier sur le territoire du nouvel aéroport de Saint-Louis que le Président du pays devrait... 16.10.2021, Sputnik France

afrique

sénégal

aéroport

saint-louis (sénégal)

Le nouvel aéroport de la ville sénégalaise de Saint-Louis, dans le nord du pays, sera inauguré au début de l'année prochaine, a annoncé ce samedi 16 octobre le directeur des infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye.Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, avait déclaré en juillet que les travaux de l’aéroport de Saint-Louis allaient s’achever avant la fin de l’année, le délai prévu pour sa livraison.L’État du Sénégal reconstruit cinq aéroports (Cap Skirring, Matam, etc.), a dit Souleymane Ndiaye, assurant que les travaux de celui de Kahone, près de Kaolack, '’sont bien avancés’’.Le Sénégal œuvre à devenir un hub aérien et touristique à l’horizon 2025. Et c’est en droite ligne de cette vision que le gouvernement a ouvert depuis 2018 plusieurs chantiers de construction d’aéroports à travers le pays.Le Président Macky Sall, a, au cours du Conseil des ministres du 29 septembre, exprimé son souhait de voir la région de Ziguinchor, dans le sud du pays, dotée d’un nouvel aéroport, indépendamment de celui inclus dans le Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS). Cet aéroport sera érigé à Tobor, une localité de la région, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Ziguinchor.Conformément aux objectifs du PRAS, lancé en décembre 2018 par le Président Macky Sall, 13 aéroports au total feront l’objet de modernisation à travers tout le pays, avec une enveloppe de 210 millions d'euros consacrée à l’exécution des projets.

