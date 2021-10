https://fr.sputniknews.com/20211016/on-va-leur-couper-la-tete-marine-le-pen-et-eric-zemmour-menaces-de-mort-sur-tiktok-1052170749.html

"On va leur couper la tête": Marine Le Pen et Éric Zemmour menacés de mort sur TikTok

"On va leur couper la tête": Marine Le Pen et Éric Zemmour menacés de mort sur TikTok

En évoquant le passé colonial en Algérie, un Marocain a estimé que les musulmans, guidés par le prophète, se réuniront pour décapiter Marine Le Pen et Éric... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T11:45+0200

2021-10-16T11:45+0200

2021-10-16T11:48+0200

présidentielle 2022

marine le pen

musulmans

algérie

décapitation

eric zemmour

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1052170724_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_be884502e92ea2b0a9e89eb9cacf7c94.jpg

Le jour de la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty, décapité par un islamiste après un cours sur la liberté d’expression, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont été menacés d’un sort similaire sur les réseaux sociaux.Un jeune homme qui s’est déclaré être Marocain a répondu à un message laissé par un internaute sur la plateforme TikTok. Ce dernier a promis de rester "132 ans en France comme la France est restée en Algérie sans bosser et a pris toutes les richesses du pays"."Comme tu dis, les Français ils sont venus en Algérie pendant 132 ans, ils ont violé des femmes, tué des frères et sœurs. Ils ont fait couler le sang. Aujourd'hui, ils te disent comment tu dois vivre et comment tu dois agir. Je suis de tout cœur avec toi", raconte l’individu au début de la vidéo, dont le profil compte plus de 1.600 abonnés. Ensuite, il assure que la communauté musulmane se réunira pour commettre un carnage:"Ça va leur faire tout drôle", conclut-il.Un internaute lui a proposé de retirer la vidéo pour éviter de "grands problèmes".Le 16 octobre, le compte ce Marocain ne s’est plus affiché sur TikTok.RéactionsEn partageant cette vidéo sur Twitter, le député européen Jean-Lin Lacapelle a appelé Gérald Darmanin à arrêter "cet islamiste" dans les plus brefs délais.Candidate à la présidentielle (RN), Marine Le Pen a affirmée être "habituée aux menaces de mort". "Ce n'est pas parce que je ne me plains pas qu'elles n'existent pas", a-t-elle déclaré, citée par i24News.Selon CNews, M.Zemmour, qui n’a pas encore déclaré sa candidature, n’a pas exclu de porter plainte.Devancé par Emmanuel Macron dans les récents sondages sur les intentions de vote, Éric Zemmour et Marine Le Pen en recensent respectivement 13,5% et 16,5%. Si le polémiste ne se déclare pas candidat, la présidente du Rassemblement nationale pourrait être soutenue par 24% des électeurs, indique une enquête BVA réalisée pour RTL et Orange.Ce discours haineux est survenu alors que les relations franco-algériennes vivent de nouvelles tensions exacerbées par les propos attribués par Le Monde à Emmanuel Macron concernant la construction de la nation algérienne sur "une rente mémorielle", entretenue par "le système politico-militaire" au pouvoir à Alger.L’incident a entraîné la fermeture de l’espace aérien algérien aux avions militaires français. Le Président Tebboune a exigé un "respect total de l'État algérien".Enfin, cet appel à la décapitation a été posté à deux jours du 60e anniversaire de la répression d’une manifestation d’Algériens à Paris ayant fait plusieurs dizaines de morts.Pour l’heure, le gouvernement n’a pas réagi.

full-up un gvt peu courageux pour réagir ; cet individu devrait immédiatement être mis en taule ; que fait Dupond-M. : il se cache ! 7

Michelvsrin Un type extrêmement dangereux dans la situation où la France se trouve actuellement ! 6

21

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

marine le pen, musulmans, algérie, décapitation, eric zemmour, menace