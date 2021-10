https://fr.sputniknews.com/20211016/plus-dun-million-de-tests-covid-19-realises-par-linstitut-pasteur-de-cote-divoire-1052178753.html

Plus d’un million de tests Covid réalisés par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire

Plus d’un million de tests Covid réalisés par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire

16.10.2021

Plus d’un million de tests Covid-19 ont été réalisés par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) depuis le diagnostic du premier cas dans le pays, a annoncé ce samedi 16 octobre la directrice de l’Institut, Mireille Dosso.Selon elle, "l’IPCI dispose, à ce jour, d’un plateau technique aux normes internationales qui peut efficacement contribuer à la riposte contre les épidémies émergentes et ré-émergentes, car le Covid-19 n’est pas la dernière épidémie".Un réseau de laboratoires mis en place depuis juinLa directrice de l’IPCI a fait savoir qu’à ce jour les résultats des tests sont produits en 24 heures, tout au plus en moins de 48 heures, mettant l’accent sur la mise en place, depuis le mois de juin, d’un réseau de laboratoires sur l’étendue du territoire pour le dépistage du Covid-19."Nous ne savons pas quand est-ce que cette épidémie va se terminer. Si nous voulons revenir à une vie normale et réduire la mortalité liée au Covid-19, il est nécessaire que les personnes se fassent vacciner. Il n’y a que la solution de la vaccination qui pourra nous sortir de cette situation", a insisté Mme Dosso.Depuis la découverte du premier cas en mars 2020, le pays a enregistré trois vagues épidémiques, a-t-elle souligné, expliquant que la première s’est produite en juin-juillet 2020, la deuxième en décembre 2020 et janvier-février 2021, puis la troisième qui s’est étalée sur les mois d’août et septembre 2021 avec un taux de mortalité élevé.

côte d'ivoire

