Quatre touristes russes retrouvés morts dans le sauna d'un hôtel en Albanie

Des Russes qui passaient leurs vacances en Albanie sont allés se détendre dans un sauna pour ne jamais en ressortir. Leurs corps ont été découverts par un... 16.10.2021, Sputnik France

Les corps de quatre Russes ont été découverts le 15 octobre dans le sauna d'un hôtel albanais. La mort a été causée par asphyxie, affirme le journal Albanian Daily News, se référant à la police qui précise que les victimes étaient deux hommes et deux femmes venus passer des vacances en Albanie.Les victimes auraient entre 31 et 58 ans.Le consulat russe est en train de préciser les détails du drame, a déclaré à Sputnik l’ambassade de Russie en Albanie.Ses employés tentent notamment de retrouver les proches des victimes.Le personnel de l'hôtel a fourni des témoignages sur les circonstances de la mort des quatre touristes russes, poursuit Albanian Daily News. Ainsi, selon le réceptionniste, les Russes, un couple accompagné de leur fille et de leur gendre, sont arrivés à l’hôtel une heure avant le drame. Après quoi, il est venu les chercher.Du nouveauD’autres détails ont fait leur apparition ce samedi. Toujours selon la police, les quatre touristes sont restés plus longtemps que le temps autorisé d'une séance dans le sauna. La raison officielle de leur mort est pour le moment l’asphyxie, mais les investigations se poursuivent.Il reste encore à établir si le système de ventilation fonctionnait ou non à l’intérieur du sauna et si les touristes étaient sous l’effet de l’alcool. Les enquêteurs continuent d’interroger d’autres touristes russes résidant dans cet hôtel, ainsi que le personnel.Drames dans un saunaIl semble que quelquefois le sauna ne soit pas un passe-temps sans danger. En 2010, les deux finalistes des championnats du monde annuels de sauna qui se tiennent en Finlande ont fait un malaise. L’un, Finlandais, a été transporté d’urgence à l'hôpital, tandis que son concurrent russe est décédé. Un an plus tôt, le Finlandais avait remporté la compétition en supportant la chaleur pendant trois minutes 46 secondes.La compétition consistait à rester le plus longtemps possible dans un sauna chauffé à 110 degrés. Elle avait rassemblé 135 participants de 15 pays. Les championnats du monde départagent les candidats qui doivent rester le plus longtemps possible dans le sauna. De l’eau est ajoutée par intervalles dans la chaufferie. Le dernier participant qui reste remporte la compétition.En avril 2017, deux femmes sont restées enfermées dans un sauna de leurs amis en République tchèque. La poignée de la porte s’étant cassée, elles se sont retrouvées piégées à l’intérieur où elles ont passé une heure et demie, avant d’être découvertes par la propriétaire de la maison, avait fait savoir Le Parisien.Un résident de North Miami Beach, en Floride, est lui aussi mort dans un sauna, "cuit vivant", selon l'avocat de la famille, avait rapporté CBS Miami en janvier 2015. Son corps avait été découvert par sa fille qui ne l’a pas reconnu tout de suite à cause de sa peau carbonisée.

SerbikusSlavikus Ils ont tous leurs organes , si non Kouchner est dans le coup ? 0

