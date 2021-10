https://fr.sputniknews.com/20211016/un-squid-game-bien-reel-debarque-dans-une-ville-sud-coreenne-1052176286.html

Un "Squid Game" bien réel débarque dans une ville sud-coréenne

Face à la popularité de la série "Squid Game", ce tournoi organisé en réalité attire de plus en plus de désireux. Après une compétition du genre à Abou Dhabi... 16.10.2021, Sputnik France

Une compétition inspirée du "Squid Game", série événement de Netflix, est attendue dans une ville de Corée, rapporte le 14 octobre The Korea Times.Sortie le 17 septembre, la série a atteint la première place du classement interne de Netflix dans 81 pays, malgré le fait que sa version originale ne soit pas en anglais. La série de neuf épisodes suit un quadragénaire vivant à Séoul, accro aux paris et surendetté. Il est envoyé avec 455 autres citoyens désespérés sur une île mystérieuse. Ils y sont soumis à différents jeux dans l’espoir de remporter un pactole de 45,6 milliards de wons coréens (32 millions d’euros), sans savoir que s’ils perdent, ils le paient de leur vie.Un tournoi sur le même principe a été conçu par l'hôtel St.John's dans la province de Gangwon et une entreprise de billetterie pour organiser un événement de jeux en plein air à la manière de cette série sud-coréenne, mais à des exceptions près: il n’y aura pas de meurtre réel, mais il y aura un gain très réel de cinq millions de wons (environ 3.640 euros).L'événement est prévu le 24 octobre, mais les autorités locales ont émis un ordre d'annuler les jeux, car cela violerait les restrictions liées au Covid-19 dans la ville de Gangneung.Si elle est autorisée sous réserve de la situation épidémique, les concurrents de tous âges, clients de l'hôtel ou non, participeront à une série de quatre jeux qui se dérouleront dans une forêt sur le terrain de l'hôtel: tir à la corde, jeu traditionnel coréen ddakji, un autre jeu dalgona et le jeu "Un, deux, trois, soleil". Aucun détail sur l’utilisation d’une poupée géante n’est rapporté.Ce n’est pas la première compétition de ce genre qui se déroule en réalité. Abou Dhabi a également accueilli le 12 octobre la vraie version de la série. Lors de deux heures, deux équipes de 15 personnes se sont affrontées dans des jeux pour enfants tels que "Un, deux, trois, soleil" et un tir à la corde. Alors que les concurrents portaient des t-shirts avec le logo "Squid Game", les employés de l’événement portaient des costumes roses, comme dans la série.La polémique autour de la sérieMalgré sa popularité, cette série fait polémique, suscitant l’inquiétude des parents et de la communauté éducative, car les enfants s’inspirant des comportements violents reproduisent des séquences de la série pourtant interdite aux moins de 16 ans.Des cas de violences dans des cours d’écoles élémentaires ont en effet été rapportés par la presse un peu partout dans le monde. En France, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué qu'un message d'alerte avait été envoyé aux directeurs académiques, rapporte Nice-Matin. Les autorités éducatives auraient indiqué prendre cette affaire "très au sérieux".Une lettre aux parents a été soumise à l'école primaire John Bramston, à Ilford, en Angleterre, qui fait part de ses inquiétudes quant au fait que des enfants qui auraient regardé la série font semblant de se tirer dessus, rapporte The Independent.En Belgique, une école a aussi averti que les enfants imitaient la série en donnant des coups à ceux qui sont "éliminés" du jeu "Un, deux, trois, soleil". "Tous les perdants ont été giflés", explique une mère d’une fille giflée sur RTL Info. "C'est pas tous les jours dimanche".

