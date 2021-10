https://fr.sputniknews.com/20211017/meurtre-du-depute-britannique-le-suspect-serait-le-fils-dun-homme-politique-somalien-1052186491.html

Meurtre du député britannique: le suspect serait le fils d'un homme politique somalien

Ali Harbi Ali, le fils d'un ex-conseiller médias d'un ancien Premier ministre somalien, a été arrêté par la police britannique et placé sous le régime de la réglementation anti-terroriste après l'assassinat du député conservateur britannique David Amess, selon une source proche de l'enquête et la presse britannique.Selon la source, le suspect en détention est de nationalité britannique.Le père du suspect, Harbi Ali Kullane, a confirmé au Sunday Times que son fils avait été arrêté en relation avec le meurtre."En raison de l'enquête préliminaire en cours, je suis obligé et on m'ordonne de ne pas en parler", a-t-il indiqué.La police britannique n'a jamais révélé l'identité du suspect. Elle avait simplement indiqué avoir arrêté un homme de 25 ans.Député poignardé à mortDavid Amess, député conservateur de Southend West dans le comté d'Essex, dans l'est de l'Angleterre, âge de 69 ans, a été attaqué le 15 octobre lors d'une réunion avec des électeurs à l'église méthodiste Belfairs, à Leigh-on-Sea.La police a qualifié l'attaque de potentiellement terroriste. La ministre de l'Intérieur Priti Patel a déclaré dans ce contexte que les autorités britanniques envisageaient de renforcer les mesures de sécurité pour les parlementaires.David Amess est le deuxième député en un peu plus de cinq ans à être assassiné alors qu'il rencontrait des électeurs, après que Jo Cox a été abattue et poignardée en juin 2016, quelques jours avant que le Royaume-Uni ne vote en faveur de la sortie de l'Union européenne.

