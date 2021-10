https://fr.sputniknews.com/20211018/comment-se-faire-aimer-de-ses-subordonnes-sans-sexposer-a-des-accusations-de-manquements-1052206779.html

"Comment se faire aimer de ses subordonnés sans s’exposer à des accusations de manquements?"

Dans ce 19e cours "d’Anti-néolibéralisme", Omar Aktouf explique à Sputnik le dilemme dans lequel se trouvent les dirigeants d’entreprises entre la satisfaction... 18.10.2021, Sputnik France

Parmi tous les penseurs du XXe siècle ayant travaillé sur l’aspect humain dans la gestion des entreprises, Elton Mayo (1880-1949) demeure la figure centrale du courant de la science des relations humaines dans le management. En effet, c’est à lui que revient le mérite d’avoir révélé la dimension humaine de l’entreprise, dont les dirigeants sont obligés de tenir compte sous peine de voir la productivité de leurs ouvriers décliner rapidement et durablement.Depuis les années 1920, la motivation des subordonnés tout comme des dirigeants et la relation supérieurs-subordonnés font l’objet de beaucoup d’écrits qui démontrent, ne serait-ce qu’indirectement, l’existence d’un fossé important entre les organisations et leurs membres. Il s’agit principalement de contradiction fondamentale entre, d’un côté, les intérêts et objectifs de l’entreprise et, de l’autre, les intérêts et objectifs des individus, dont surtout des ouvriers et des employés.Comment analyser les causes de ce fossé qui demeure à nos jours dans les entreprises? Comment résoudre cette antinomie entre les différents intérêts et faire fonctionner les entreprises dans un esprit d’harmonie? Quel est le rôle joué par le patronat et quelles sont ses conséquences?L’expérience de Taylor à la Midvale"Une illustration éloquente de ce classique dilemme du dirigeant nous est fournie par Taylor qui décrit ses anciens camarades mécaniciens comme des ennemis, aussitôt qu’il est devenu contremaître aux ateliers de la Midvale, aussitôt qu’il est passé de l’autre côté de la barrière et que ses anciens camarades lui demandent si, lui aussi, sera un de ces +salauds+ de la direction?", explique le professeur Aktouf.C’est dans cet état d’esprit, soutient-il, que "les dirigeants des entreprises nord-américaines considéraient les syndicats comme des ennemis dont il faut absolument empêcher l’apparition au sein de l’organisation". Ainsi, selon lui, "l’important débat sur l’autorité imposée et l’autorité reconnue-conférée est presque systématiquement évité dans la majorité des écrits et des cours de management traitant de ce sujet".Comment faire accepter une autorité?Pour qu’une autorité puisse être acceptée et reconnue par les travailleurs, "il faudrait qu’il y ait des conditions de transparence et d’équité ainsi que des rapports de travail égalitaires", estime Omar Aktouf.En réalité, les dirigeants adeptes de cette vision de l’entreprise "ne sauraient trop tolérer que des choses se fassent hors de leur contrôle, et encore moins partager ce qu’ils considèrent comme leurs privilèges et leurs droits exclusifs comme l’information, la gestion, la conception, le pouvoir, la décision ou l’utilisation discrétionnaire des profits", détaille-t-il.Et de lancer que "des dirigeants capables d’avoir l’humilité de s’effacer derrière les employés, joignables à tous moments, susceptibles de se laisser remettre en question, proches de leurs employés et mêlés à eux, aussi soucieux d’eux et de la compagnie que de leur propre intérêt ou de celui des actionnaires, sont les mieux préparés à réussir leur tâche managériale".

Michelvsrin C'est impossible . Tous ses arguments sont dépassés depuis un siècle. Les classes patronales et ouvrières changèrent de mentalité. Le patron aujourd'hui en France PME ou plus, est devenu un gibier, celui qui doit tout éponger. Il n'y a plus de cadeaux, le cadeau est devenu un dû qui se défend ensuite souvent devant les prud'hommes ... Le monde a changé il serait bon de le noter ...

