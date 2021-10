https://fr.sputniknews.com/20211018/en-centrafrique-le-cessez-le-feu-du-president-touadera-pourra-t-il-ramener-la-paix-1052212251.html

En Centrafrique, le cessez-le-feu du Président Touadéra pourra-t-il ramener la paix?

Le Président Faustin-Archange Touadéra a annoncé un "cessez-le-feu unilatéral immédiat" et "la fin des opérations militaires et de toute action armée sur... 18.10.2021

Le "cessez-le-feu unilatéral"décrété par Faustin-Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine (RCA), a-t-il une chance de ramener la paix dans ce pays déchiqueté par un interminable conflit?En effet, dans une allocution à la radio nationale, le Président centrafricain a décrété, vendredi 15 octobre, un "cessez-le-feu unilatéral" de son armée et ses alliés dans leur guerre contre les rebelles.Quid des groupes rebelles?Cet engagement a été pris par le gouvernement centrafricain lors de l’adoption de la feuille de route de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le 16 septembre à Luanda, la capitale angolaise, afin de "donner une chance à la paix", a rappelé le chef de l’État.Si par le passé plusieurs accords de cessez-le-feu et de paix ont été violés par les groupes rebelles, Kag Sanoussi espère que le gouvernement va "réussir à ramener à la table des négociations les groupes comme l’UPC et le FPRC"."Une étape critique"Cependant, Faustin-Archange Touadéra a précisé que cette décision n’empêche ni les forces de sécurité intérieure de maintenir l’ordre, ni l’armée de répondre en cas de légitime défense, ni la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) d’exercer son mandat. Dans un communiqué signé le 16 octobre, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a salué la déclaration de ce cessez-le-feu unilatéral en RCA. La décrivant comme une "étape critique" dans cette crise, le secrétaire général de l’Onu appelle toutes les autres parties "à respecter immédiatement ce cessez-le-feu et à renouveler les efforts pour faire avancer la mise en œuvre de l'accord politique de 2019 pour la paix et la réconciliation". Il a en outre appelé les parties à s'engager "de manière constructive dans un dialogue politique inclusif".D’ailleurs, l’organisation d’un dialogue national est l’un des points clés inscrits dans le programme de Touadéra après sa réélection il y a 10 mois, mais qui tarde à voir le jour. Pour le Président centrafricain, ce cessez-le-feu traduit néanmoins sa "ferme volonté de privilégier la voie du dialogue et non celle des armes, dans le règlement de la crise qui secoue" la RCA. Décryptant cette avancée, Kag Sanoussi souligne que "seul le dialogue est capable de désarmer les cœurs et de réconcilier les différents protagonistes".Depuis 2013, la Centrafrique est le théâtre d’affrontements entre groupes armés qui commettent d’innombrables exactions. Le 6 février 2019, les protagonistes de la crise ont signé un nouvel accord pour le retour à une vie normale. Plus de deux ans après, les violations du huitième accord de paix sont encore nombreuses sur le terrain. Si le Président Touadéra a réussi grâce au soutien des instructeurs militaires russes et des soldats rwandais à repousser les assauts des rebelles loin de Bangui, de nombreuses attaques furtives sont encore enregistrées dans l’arrière-pays, malgré la présence des Casques bleus de la MINUSCA.

