"Il faut augmenter le prix de l’essence": Sandrine Rousseau persiste et signe

Face à la flambée des prix du carburant, au plus haut depuis 10 ans, nombre de candidats à la présidentielle ont lancé des propositions pour les limiter, voire les diminuer. Pas Sandrine Rousseau, qui continue de plaider pour l’augmentation des prix de l’essence, comme elle l’avait déjà proposé fin septembre."On subit la hausse sans jamais avoir pris de mesure pour diminuer notre dépendance", regrette-t-elle, assurant que les Français auraient "moins de pression sur leurs revenus qu’au début".Une mesure qui n’est pas portée par Yannick Jadot, candidat ayant remporté l’investiture d’Europe-Écologie-Les Verts face à elle, et qui propose plutôt un chèque énergie de 400 euros pour les ménages les plus en difficulté. Si Sandrine Rousseau salue la proposition, dénonçant par ailleurs la précarité énergétique, elle souhaiterait de plus mettre la pression sur les grandes entreprises de l’énergie comme Total et Engie pour "participer à l’effort de solidarité" grâce à leurs profits conséquents.Chèque carburantLes prix à la pompe ont encore augmenté de deux centimes la semaine dernière, dépassant le niveau de 2018 qui avait vu le lancement du mouvement des Gilets jaunes. Quelques centaines d’entre eux ont fait leur retour samedi dernier sur des ronds-points. Ils réclament, comme à leurs débuts, l’augmentation du pouvoir d’achat et le référendum d’initiative populaire. La mobilisation n’est toutefois pas comparable à celle d’il y a trois ans, selon l’AFP.Après avoir annoncé un bouclier tarifaire et un chèque énergie pour le gaz et l’électricité, le gouvernement travaille à la mise en place d’un chèque carburant. Sur Europe 1, Bruno Le Maire assure l’élaboration d’une mesure qui arrive "le plus rapidement possible vers les Français" dans le besoin.

Michelvsrin Aïe aïe aïe.... Mais comment est-il possible d'avoir des gens aussi c..... pour parler politique et futur.... Mais c'est pas possible !

Michelvsrin Ce n'est pas le consommateur qui est fautif ce sont ceux qui lui vendaient la sauce ! Au départ tout le monde devait acheter diesel ! Ensuite diesel est devenu bannissement ... Qui en a fait les frais ? Ces demeurés discutent et décident en taraudant l'échine des citoyens, mais c'est dingue de chez dingue ! Un réchauffement climatique qui est fait simplement pour encore sucer ce qui reste de substance, c'est innommable. Quelqu'un l'a t-il ouvert pour dire que la corporation pharmaceutique polluait l'atmosphère autant que tous les véhicules roulants sur terre ????

