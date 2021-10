https://fr.sputniknews.com/20211018/israel-pourrait-ouvrir-sa-frontiere-aux-touristes-vaccines-au-spoutnik-v-1052211693.html

Israël pourrait ouvrir sa frontière aux touristes vaccinés au Spoutnik V

Israël pourrait ouvrir sa frontière aux touristes vaccinés au Spoutnik V

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett signera bientôt un document autorisant les personnes vaccinées au Spoutnik V à entrer dans le pays, a appris... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T20:17+0200

2021-10-18T20:17+0200

2021-10-18T20:19+0200

covid-19

frontière

naftali bennett

vaccination

covid-19

spoutnik v

moderna

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1045572603_0:95:2849:1698_1920x0_80_0_0_8c80012f6331520a06dcb2c32099786d.jpg

Israël pourrait bientôt autoriser l’entrée aux personnes vaccinées au Spoutnik V, premier vaccin contre le nouveau coronavirus enregistré dans le monde, a annoncé à Sputnik une source proche de la situation.Selon l’interlocuteur de l’agence, il y a "99% de probabilité" que le Premier ministre Naftali Bennett approuve un projet ad hoc mercredi 20 octobre.Les étrangers arrivant en Israël devront pourtant passer des tests PCR et sérologique. En attendant les résultats des tests, les touristes devront observer une quarantaine, qui ne durera pas plus de 48 heures, assure la source.Près de 8.000 décès liés au Covid en IsraëlL’État hébreu a fermé ses frontières pour les touristes étrangers en mars 2020. De janvier à février 2021, l’aéroport international de Tel Aviv-David Ben Gourion a été fermé même pour les Israéliens souhaitant regagner leur pays.Depuis le début de la pandémie, Israël, qui a décrété des mesures drastiques pour endiguer la propagation de la maladie, a enregistré plus de 1,3 million de cas de contamination ainsi que près de 8.000 décès liés au Covid-19.Pour l’heure, près de 63% des Israéliens ont été complètement vaccinés contre le coronavirus. Pour son programme de vaccination, le pays utilise les préparations de Pfizer et Moderna.Début octobre, Israël a décidé de rendre un rappel de vaccination obligatoire pour obtenir le pass sanitaire permettant l’entrée dans les restaurants, les salles de sports et de nombreux autres lieux publics.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

frontière, naftali bennett, vaccination, covid-19, spoutnik v , moderna, pfizer