https://fr.sputniknews.com/20211018/pourquoi-y-a-t-il-103-de-vaccines-a-paris-sur-le-site-du-gouvernement-1052204707.html

Pourquoi y a-t-il 103% de vaccinés à Paris sur le site du gouvernement?

Pourquoi y a-t-il 103% de vaccinés à Paris sur le site du gouvernement?

Est-il possible d’avoir un taux de vaccination supérieur à 100%? La réponse est oui, à en juger par le site du gouvernement qui affiche un chiffre de 103,1% de... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T17:03+0200

2021-10-18T17:03+0200

2021-10-18T17:03+0200

france

france

paris

vaccin

vaccination

pro-vaccin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045894938_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_9c090effa31f74917d67f55fa167d19f.jpg

Sous le slogan "Se vacciner, se protéger", le gouvernement incite à se faire immuniser et fournit les dernières informations concernant la couverture vaccinale. Sur le site officiel, une incohérence a été remarquée par l’essayiste Idriss Aberkane: 103,1% de personnes majeures sont complètement vaccinées à Paris.En effet, le site affiche un chiffre supérieur à 100% dans le 75, tandis que les autres départements affichent des taux inférieurs... Le Parisien a tenté d’expliquer cette situation.Deux organismes de décompteD’après le journal, il y a deux établissements qui s’occupent des calculs de couvertures vaccinales, Santé publique France et l’Assurance maladie. La première prend en compte le nombre de personnes vaccinées dans chaque département, peu importe leur résidence, rapporté au nombre d’habitants dans le département en question. "C’est sur elle que se base le site du gouvernement", note Le Parisien.La Sécurité sociale fait ses calculs en fonction du lieu de résidence de chaque personne. "Pour Paris par exemple, 77% de toute la population et près de 90% des majeurs apparaissent complètement vaccinés, d’après les dernières données au 10 octobre (la mise à jour est hebdomadaire)", précise Le Parisien.Les chiffres ne peuvent pas être complètement exactsL’écart entre 90% et 103% peut être expliqué par le déplacement des habitants, la vaccination sur le lieu de travail ou encore au sein d'un centre situé dans un autre département. Cela signifie que des personnes qui n’habitent pas Paris viennent s’y faire vacciner.Une source gouvernementale a indiqué au journal que le choix de prendre les chiffres de Santé publique France aurait été fait afin de garder une référence unique, en l’occurrence avec le nombre de tests réalisés, de cas positifs, de patients hospitalisés, etc. Toutefois, Le Parisien souligne que "même les données de l’Assurance maladie restent imprécises."Quelle est la région la plus vaccinée de France?La Bretagne est devenue la région la plus vaccinée. D’après les données publiées par Santé publique France, plus de 9 Bretons sur 10 sont entièrement immunisés, soit 92,8% des individus de plus de 12 ans. Puis suivent la Normandie, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine, indique Geodes.

Michelvsrin Je doute que la marque " Mouton de pure France" soit labellisée sur autant de français.... 1

full-up comme leurs sondages : gonflés !

3

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

france, paris, vaccin, vaccination, pro-vaccin