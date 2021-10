https://fr.sputniknews.com/20211018/prive-de-f-35-ankara-admet-la-possibilite-dacheter-des-chasseurs-russes-1052202362.html

Privé de F-35, Ankara admet la possibilité d'acheter des chasseurs russes

Alors que les États-Unis ont exclu la Turquie du programme de fabrication des chasseurs F-35, en la "punissant" pour l'achat de S-400 à la Russie, Ankara... 18.10.2021, Sputnik France

La Turquie pourrait acheter des chasseurs russes Su-35 et Su-57 si les États-Unis gèlent la vente de F-16 après celle des F-35, a déclaré dimanche le sous-secrétaire d'État pour l'industrie de défense Ismail Demir à la chaîne de télévision Kanal 7. Si le processus de vente et de modernisation de F-16 par les États-Unis "ne donne pas de résultats, la Turquie n'aura pas d'alternative", a expliqué M. Demir. "Notre industrie fait tout pour assurer notre sécurité, et s'il y a besoin de quelque chose de supplémentaire, nous pourrons toujours trouver une issue", a-t-il indiqué.Le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique Dmitri Chougaïev a pour sa part indiqué à Sputnik que la Russie était prête à négocier avec la partie turque sur les chasseurs Su-35 et Su-57 si besoin en était.Une "punition" pour les S-400Le Président turc avait déclaré le 17 octobre que les États-Unis avaient proposé d'acheter des chasseurs F-16 au lieu des F-35. Ankara avait commandé plus de 100 F-35 fabriqués par Lockheed Martin Corp. avant d'être retiré de ce programme à cause de l’acquisition de systèmes antimissiles russes S-400.Or, la Turquie "n’aurait pas été contrainte d’acheter" les armes russes si Washington lui avait vendu ses missiles Patriot, a déclaré Recep Tayyip Erdogan au New York Times en justifiant cette décision. Erdogan fait son jeuFin septembre, le leader turc a déclaré à la télévision américaine son intention de conserver les systèmes S-400 et d’en acheter encore davantage. De son côté, inquiète de cette possible nouvelle acquisition, la commission des Affaires étrangères du Sénat américain a menacé Ankara d'une autre série de mesures de rétorsion en cas de signature d’un deuxième accord avec Moscou.

Michelvsrin Patriot est réputé pour s'avérer être une catastrophe, seuls les éperviers s'en méfient ... 1

franc 10 SU 57 pour Iznogoud, et pas un de plus depuis Komsomol sur 💘amour

5

