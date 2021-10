https://fr.sputniknews.com/20211018/un-couple-denseignants-recoit-des-menaces-de-mort-avec-une-photo-de-samuel-paty-1052210645.html

Un couple d'enseignants reçoit des menaces de mort avec une photo de Samuel Paty

Un couple d'enseignants de l'académie d'Aix-Marseille a été menacé de mort par courriers, l'un d'eux contenant une photo de Samuel Paty, professeur décapité il... 18.10.2021, Sputnik France

"Au cours du mois de septembre, un couple d'enseignants recevait par courrier une photo de Samuel Paty, puis une lettre de menaces de mort", explique dans un communiqué la procureure de Marseille Dominique Laurens.Ces faits ont été portés à la connaissance de la police et "l'affaire suivie par la division sud de la Direction départementale de la sécurité publique", poursuit-elle.Le 16 octobre, un an jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty par un jeune homme de 18 ans qui reprochait au professeur d'histoire-géographie des Yvelines d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, le couple d'enseignants a reçu un nouveau courrier de menaces de mort, précise le parquet de Marseille.Un dispositif de mise en sécurité a été mis en place par les services de police.Le couple "a été immédiatement pris en charge par le service des relations et des ressources humaines de l'académie d'Aix-Marseille. Ce dernier a accompagné les enseignants dans la recherche de solutions leur permettant de les protéger au mieux", a précisé de son côté l'académie.

