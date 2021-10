https://fr.sputniknews.com/20211019/avec-ou-sans-la-maison-individuelle-inventer-un-nouveau-modele-du-developpement-urbain-1052221276.html

Avec ou sans la maison individuelle, "inventer un nouveau modèle du développement urbain"

Avec ou sans la maison individuelle, "inventer un nouveau modèle du développement urbain"

Les propos de la ministre du Logement, qualifiant les maisons individuelles de "non-sens écologique" avant de rétropédaler ont mis en émoi professionnels et... 19.10.2021, Sputnik France

2021-10-19T16:13+0200

2021-10-19T16:13+0200

2021-10-19T16:13+0200

france

logement

urbanisme

ministère français du logement

banlieue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1045825457_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_7415d3f50fdf0ced923da2b06bdb63f6.jpg

Emmanuelle Wargon s’est attiré les foudres de nombreux Français quand elle a estimé que la maison individuelle était un "non-sens écologique, économique et social". Devant le tollé, la ministre a tenté de corriger le tir dans un communiqué, regrettant "la caricature faite de ses propos".Pourtant, l’intention du gouvernement est claire: il souhaiterait rompre radicalement avec le paradigme urbain des années 1970. "S’endetter jusqu’au cou pour faire construire un merveilleux pavillon à Poissy", comme l’a fait François Pignon, héros de L’Emmerdeur, ne devrait donc plus être le rêve des Français. "Le modèle du pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse", avait en effet asséné Emmanuelle Wargon."La formule de la ministre a été mal formulée et par conséquent, mal comprise", estime au micro de Sputnik un représentant de l’association France urbaine, qui regroupe des collectivités des métropoles, communautés d’agglomération et grandes villes. Néanmoins, selon notre interlocuteur, qui a souhaité conserver l’anonymat,Le collectif "partage un constat avec le gouvernement: aujourd’hui, il faut inventer un nouveau modèle du développement urbain".Urbanisme et Gilets jaunesLa polémique n’est pas nouvelle. La planification urbaine et le logement sont au cœur de toutes les transformations écologiques et énergétiques, "tout en étant un puissant vecteur d’aménagement du territoire", précise la voix de l’association France urbaine. Les métropoles se focalisent sur la recherche d’un équilibre entre les centres historiques et les banlieues.Et les élus des grandes métropoles ont ressenti la "crise des Gilets jaunes comme un mouvement anti-élites métropolitaines". Leur effort est dirigé vers "la construction plus sobre en termes de terrain et qui prenne aussi en compte des nouvelles attentes de la société". La crise sanitaire du Covid-19 et des confinements imposés ont accéléré des "évolutions déjà en germe ces dernières années": le confort des pièces à vivre, de la verdure d’extérieur, des espaces publics mieux aménagés et plus végétalisés.Certaines grandes villes ou métropoles en France mettent en place des initiatives pour aider des "familles fragilisées par la crise sanitaire". Ils développent des Offices fonciers solidaires (OFS) pour apporter une "réponse aux besoins de logement à des prix abordables qui permettent de distinguer le bâti et le foncier". Ainsi, les classes populaires et moyennes peuvent-elles accéder à la propriété, "en étant propriétaires de leur espace, sans être propriétaire des murs et du bâtiment". Une solution pour faire baisser le prix d’achat.Notre interlocuteur a cité plusieurs exemples "de quartiers écologiques" en cours de réalisation à travers la France, comme l’écoquartier Flaubert à Rouen ou l’écocité des maraîchers à Dijon. Des initiatives de grandes villes en matière de renouvellement urbain et de logement "pour les rendre plus vivables, viables et vivantes".Paris, une ville à partLa capitale française se distingue de ce tableau général à cause de son statut particulier, à la fois ville et département. Une capitale n’a pas les mêmes moyens, ni la même population, ni les mêmes préoccupations. Et surtout, à Paris, "un élu récupère un historique sur ces sujets". Riche de siècles d’histoire, la ville construite au gré des volontés monarchiques et républicaines a néanmoins lancé une grande consultation sur le Plan Local d’Urbanisme."À Paris, comme dans les grandes villes, on n’a pas attendu la crise sanitaire pour végétaliser et débétonniser", plaide-t-on chez France Urbanisme. Une analyse que de nombreuses associations parisiennes ne partagent pas, lesquelles n’hésitent pas à descendre dans la rue pour exiger une capitale plus agréable à vivre."Si la crise sanitaire permet d’accélérer ces processus parce que l’ensemble des acteurs souhaite cette transformation, tant mieux", assure notre interlocuteur. La végétalisation et l’abandon de la bétonisation restent toujours le cheval de bataille des politiques de tous bords… du moins en théorie.

Oudav Vous n’avez pas lu le « Great reset » du sieur Schwab, le patron de Macron. Plus de propriété privée, plus de maison individuelle avec jardin, des cages à poulets pour le peuple, en location si vous êtes bien sage à la manière chinoise. Le gouvernement espagnol l’a dit : plus de maison individuelle en 2050. L’affaire est globale. Ceux qui voteront Macron l’année prochaine et qui sont propriétaires de leur logement seront les dindons de la farce et leurs héritiers n’hériteront que dalle. 0

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

logement, urbanisme, ministère français du logement, banlieue