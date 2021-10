https://fr.sputniknews.com/20211020/au-moins-14-morts-dans-lexplosion-dun-bus-militaire-a-damas-1052233359.html

Au moins 14 morts dans l’explosion d’un bus militaire à Damas

Une explosion visant un bus de l’armée syrienne a fait au moins 14 morts parmi les militaires le 20 octobre à Damas. Deux engins explosifs ont été activés... 20.10.2021, Sputnik France

Deux bombes ont explosé mercredi 20 octobre vers 6h30 à Damas. L’attentat a eu lieu au passage d’un bus de l’armée syrienne au pont Hafez-el-Assad, a appris un correspondant de Sputnik sur place.D’après un bilan préliminaire, les explosions ont fait au moins 14 morts et deux blessés parmi les militaires. Une source sécuritaire a précisé que deux bombes avaient été placées à l’intérieur du bus.Elle précise qu’un troisième engin explosif a été désamorcé par une équipe de démineurs de l'armée. Pour le moment, l’attentat n’a pas été revendiqué.Une vidéo mise en ligne par Sana montre la carcasse calcinée du véhicule.Des attentats à DamasDe telles attaques à Damas ont été rares ces dernières années depuis que les forces gouvernementales ont pris le contrôle de la banlieue autrefois détenue par les djihadistes.Le 4 août 2021, un bus transportant des militaires syriens a explosé à Damas, tuant le conducteur et blessant trois personnes. L’agence Sana avait évoqué un court-circuit comme cause de l’explosion.Le 17 septembre, la capitale syrienne a été privée de courant suite à un acte de sabotage contre un gazoduc alimentant deux centrales électriques. L’attaque contre le gazoduc a été par la suite revendiquée par Daech*.Quant aux attaques terroristes ayant eu un bilan lourd, la dernière a eu lieu le 15 mars 2017 au palais de justice de Damas. Deux attentats-suicides avaient alors fait 35 morts et des dizaines de blessés. Le 31 janvier 2016, un triple attentat dans le quartier chiite de Sayyida Zaynab dans le sud de Damas avait 76 morts et 128 blessés.*Organisation terroriste interdite en Russie

