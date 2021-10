https://fr.sputniknews.com/20211020/decapitation-dans-le-vaucluse-une-photo-du-suspect-diffusee-1052248328.html

Décapitation dans le Vaucluse: une photo du suspect diffusée

Décapitation dans le Vaucluse: une photo du suspect diffusée

Les gendarmes du Vaucluse ont publié une photo du suspect après la découverte d’un homme décapité et éviscéré à Bollène. Selon eux, l’individu est... 20.10.2021, Sputnik France

Suite à la découverte d’un corps décapité à Bollène, les gendarmes du Vaucluse ont diffusé une photo de l’individu soupçonné d’avoir perpétré le meurtre:Les médias locaux constatent un important déploiement de forces de l'ordre sur place. Selon Midi Libre, les faits se sont produits dans une maison de lotissement rue Jean Rostand.Actuellement, la rue est totalement bouclée par les gendarmes et les policiers municipaux. Le maire de Bollène, Anthony Zilio, s'est également rendu sur les lieux.L'individu de 37 ans pourrait être armé d'un couteau et serait vêtu d'un short et d'un t-shirt noir. La Ville de Bollène appelle à la vigilance et à la prudence.Piste terroriste écartée"Aucun élément objectif à ce stade ne permet de penser que son crime est lié à un acte terroriste", a indiqué le procureur de la République de Carpentras, Pierre Gagnoud, cité par Franceinfo. Selon lui, Il s'agit selon toute vraisemblance "d'un crime d'ordre familial". La victime, inconnue des services de police, serait "un ascendant" de l'agresseur présumé, a précisé M.Gagnoud.Une enquête pour homicide a été confiée à la brigade de recherche d'Orange.

Jean Gabin l'AFP que la piste terroriste n'était "absolument pas privilégiée"... bah nan, c'est juste un accident, banal !!! 3

SerbikusSlavikus Qu en disent BHL et Kouchner , grands protecteurs d'islam en Bosnie et Kosovo , ce sont des "gentils" ? 2

