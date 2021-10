https://fr.sputniknews.com/20211020/un-homme-retrouve-decapite-dans-le-vaucluse-un-suspect-recherche-1052247512.html

Un homme retrouvé décapité dans le Vaucluse, un suspect recherché

Un homme retrouvé décapité dans le Vaucluse, un suspect recherché

Le corps d'un homme décapité a été découvert ce mercredi 20 octobre à Bollène, dans le Vaucluse. L'auteur en fuite est activement recherché. 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T17:27+0200

2021-10-20T17:27+0200

2021-10-20T17:37+0200

france

décapitation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1052247512.jpg?1634744267

Un homme a été retrouvé décapité et éviscéré chez lui mercredi à Bollène, dans le Vaucluse, a-t-on appris auprès des gendarmes, une source proche de l'enquête précisant que la piste terroriste n'était "absolument pas privilégiée" à ce stade.L'auteur en fuite est activement recherché, a indiqué la gendarmerie du Vaucluse qui a publié mercredi après-midi une photo du suspect sur Facebook. L'homme, apparemment âgé d'une quarantaine d'années, cheveux noirs courts, est "potentiellement DANGEREUX et ARME", prévient-elle en appelant tout témoin qui viendrait à la croiser à appeler le 17 immédiatement.Les faits se sont produits dans cette commune de quelque 13.000 habitants située dans la vallée du Rhône, entre Montélimar et Orange. "Un important dispositif de recherche est actuellement déployé sur Bollène, dans le secteur dit de +Barry+", précise la gendarmerie du Vaucluse dans son appel à témoins.Il y a une semaine, le 13 octobre, une septuagénaire avait été retrouvée décapitée dans sa maison de la station balnéaire d'Agde, dans l'Hérault. Un suspect a été mis en examen pour assassinat quelques jours plus tard: l'homme de 51 ans était l'ancien mari de la femme de ménage de la victime.

Jean Gabin combien de temps cela va t'il durer ? 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

décapitation