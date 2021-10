Hausse du prix des carburants en France: la faute aux "60% de taxes"? "C’est un braquage!"

https://fr.sputniknews.com/20211020/hausse-du-prix-des-carburants-en-france-la-faute-aux-60-de-taxes-cest-un-braquage-1052248029.html

Ce sont quelques centimes de trop qui risquent de déclencher une nouvelle crise. Dans les stations-service, le prix de l’essence et du diesel flambe, pour le plus grand malheur des automobilistes. Le litre de gazole a ainsi atteint 1,558 euros. Un niveau plus élevé qu’au début de la crise des Gilets jaunes, où le litre de diesel avait connu un pic à 1,53€.Une hausse des prix qui accompagne celle du gaz (+13,9% depuis début octobre) et de l’électricité. Cette dernière a subi 60% de hausse en quinze ans et devrait encore augmenter de 4% début 2022. Cette situation fait donc craindre une baisse du pouvoir d’achat des Français, mais surtout de nouveaux mouvements sociaux.Vers une saison 2 des Gilets jaunes?Pour éviter une éventuelle gronde populaire, le gouvernement marche sur des œufs. En témoignent ses atermoiements pour définir le dispositif à mettre en place pour contrer la hausse des prix du carburant. Depuis une semaine, en effet, Matignon, Bercy et le ministère de la Transition écologique planchent sur la bonne formule.En effet, sur un prix au litre de 1,54 euro par exemple, la part de TVA représente environ 25 centimes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) près de 61 centimes, selon les données de l’Union française des industries pétrolières. Le TICPE est d’ailleurs le quatrième impôt qui rapporte le plus à l’État. Les distributeurs, quant à eux, ne perçoivent que jusqu’à deux centimes."C’est absolument anormal que nous soyons dans le top 3 des pays européens qui payent le plus de taxes sur les carburants", déplore Pierre Chasseray.Baisser les taxes, solution idoine?Alors, "le gouvernement va opter pour la baisse des taxes", espère-t-il.L’association d’automobilistes a d’ailleurs lancé une pétition afin de demander "une baisse du taux de TVA sur les carburants de 20 à 5,5%". Une proposition également formulée début octobre par Anne Hidalgo, candidate à la Présidentielle. Cette mesure permettrait "d’économiser 18 à 20 centimes sur chaque litre de carburant, ce qui rendrait un peu de pouvoir d’achat aux Français", estime 40 millions d’automobilistes. Pourtant, cette mesure ne semble pas la plus évidente pour l’exécutif. Le 18 octobre, Bruno Le Maire a ainsi indiqué sur Europe 1 qu’une baisse de la fiscalité serait "injuste": "Quelqu’un qui aurait un gros 4x4 motorisé qui fonctionne au diesel recevrait la même aide de l’État qu’une aide-soignante obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes pour faire son travail.""Rendre l’argent aux Français"Par ailleurs, le ministre de l’Économie a souligné qu’"un centime de baisse sur le litre de carburant représente un demi-milliard d’euros, donc c’est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas". "On est dans une situation de trop perçu. Il faut rendre l’argent aux Français", rétorque Pierre Chasseray. Une injonction qu’a également lancée Xavier Bertrand.Des accusations que Bruno Le Maire a tenté d’évacuer en expliquant que "L’État ne se fait pas d’argent sur le dos des Français". "D’un côté, l’État va dépenser 5,6 milliards d’euros [chèque-énergie, plafonnement du prix du gaz et de l’électricité, ndlr] pour protéger les ménages les plus modestes et de l’autre il va engranger 2,5 milliards", a-t-il argué.Bruno Le Maire a donc plaidé en faveur de l’instauration d’un chèque-carburant. Cette idée est néanmoins loin de plaire au défenseur des automobilistes:D’autant plus que les modalités définir qui pourrait en être bénéficiaire peut relever du casse-tête. L’exécutif pourrait donc se rabattre sur une troisième solution: la création d’un bouclier carburant, à l’image du bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité. Jean Castex devrait annoncer la décision de l’État d’ici vendredi 22 octobre.

full-up les taxes imposées et rajoutées par le gvt sont du racket d'état ! 0

Peter Lang Grosse blague !! En Belgique, ça fait 2 semaines qu’on n’est plus à 1,57 le gazole mais à 1,73 !!! 0

