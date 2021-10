https://fr.sputniknews.com/20211020/moscou-sinquiete-du-renforcement-des-infrastructures-de-lotan-le-long-des-frontieres-russes-1052243702.html

Moscou s’inquiète du renforcement des infrastructures de l’Otan le long des frontières russes

L’Otan renforce ses infrastructures militaires et multiplie les trajets de ses avions tactiques et de reconnaissance à proximité immédiate des frontières... 20.10.2021, Sputnik France

Intervenant lors d’une réunion des chefs militaires de l’Union de la Russie et de la Biélorussie, le ministre russe de la Défense a fait état d’activités de l’Otan à proximité immédiate des frontières de l’Union.Il a qualifié la situation militaro-politique dans la région frontalière de compliquée.Renforcement des infrastructures et vols près des frontières plus fréquentsIl a rappelé que les États-Unis ont transféré en Pologne et dans les pays baltes une brigade blindée et quatre bataillons tactiques multinationaux. Des divisions de l’Otan ont été formées en Roumanie, en Pologne et en Lettonie. Selon ses estimations, les effectifs de l’Otan près des frontières de l’Union ont augmenté, passant de 25.000 pour atteindre 40.000 militaires.Il a ajouté que l’Otan a intensifié de près d’un tiers les vols de ses avions à proximité des frontières.Des exercices simulant une confrontation avec la RussieIl a constaté l’intensification des exercices organisés dans ces régions sous l’égide de l’Otan.Il a précisé que ce comportement de l’Otan a poussé l’Union de la Russie et de la Biélorussie à adopter une nouvelle doctrine militaire qui sera approuvée prochainement.Un plan d'action pour la période entre 2021 et 2024Sergueï Choïgou a également raconté que les ministères de la Défense des deux pays avaient dressé le bilan de leur activité conjointe entre 2019 et 2021 et avaient approuvé un plan d’action pour assurer la sécurité militaire pour la période allant jusqu’en 2024."L’événement le plus important prévu par ce document est l’exercice Bouclier de l’Union qui aura lieu en 2023", a-t-il annoncé.Confirmant les constats du ministre de la Défense, le Centre national russe de contrôle de la défense a annoncé ce mercredi que quatre avions de l’armée de l’air américaine ont été interceptés à proximité des frontières russes au-dessus de la mer Noire.

