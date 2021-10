https://fr.sputniknews.com/20211020/nouveau-record-du-bitcoin-sur-fond-de-forte-reduction-de-ses-reserves-sur-les-cryptobourses-1052249026.html

Nouveau record du bitcoin sur fond de forte réduction de ses réserves sur les cryptobourses

Nouveau record du bitcoin sur fond de forte réduction de ses réserves sur les cryptobourses

La valeur du bitcoin a battu son record précédent pour dépasser les 66.000 dollars. Ses réserves sur les cryptobourses se trouvent au plus bas depuis trois... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T19:30+0200

2021-10-20T19:30+0200

2021-10-20T20:11+0200

économie

russie

états-unis

chine

bitcoin

cryptomonnaie

cryptographie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103306/56/1033065694_0:134:1920:1214_1920x0_80_0_0_68e83bdc88959fa37f342d4ea2969211.jpg

Le bitcoin, premier actif cryptographique au monde, a atteint ce mercredi 20 octobre un maximum historique égal à 64.800 dollars, comme à la mi-avril 2021.Depuis le début de la journée, le prix de la devise numérique la plus connue a augmenté de 5% pour dépasser les 67.000 dollars.Comme explication à cette nouvelle montée en valeur, des experts de cryptomonnaies avancent le lancement le 19 octobre à la Bourse de New York des échanges du premier fonds indiciel (ETF), un produit financier autorisé par le régulateur américain des marchés, la SEC, et lié au cours du bitcoin.La tendance générale à la hausse du plus grand actif numérique au monde dure depuis juin dernier, quand il était tombé à 28.800 dollars.Le cours de la deuxième monnaie cryptographique, l’ethereum, a également progressé pour dépasser 4.000 dollars, le maximum historique de cette devise se chiffrant à 4.366 dollars et datant du mois de mai 2021.Des stocks au minimumLa société spécialisée en données analytiques CryptoQuant indique en même temps sur son compte Twitter que les réserves de bitcoin des cryptobourses sont à leur minimum depuis les trois dernières années.La sortie de capitaux est le plus souvent liée à une période d’achats actifs, expliquent des experts.Un phénomène pareil a été observé en mai 2021 sur fond de chute du bitcoin après les nouvelles interdictions relatives à l’utilisation des cryptomonnaies annoncées par la Chine.Différentes politiques nationalesDepuis quelques années, Pékin mène une politique restrictive vis-à-vis des cryptomonnaies et en premier lieu, de la reine des actifs numériques.En septembre 2021, les autorités chinoises ont fini par interdire toutes les opérations avec des actifs cryptographiques, y compris le minage. Cette nouvelle a bouleversé une fois de plus le marché mais n’en a pas arrêté la croissance.Le Salvador est devenu cette année le premier pays à officialiser la circulation du bitcoin dans son système financier national.Les États-Unis, champions du minage de bitcoins, ont annoncé récemment vouloir élaborer un cadre normatif pour l’emploi des cryptomonnaies et la protection des investisseurs dans ce type moderne d’actifs sans pourtant envisager d’interdire les devises numériques.Jugeant ce système encore trop volatil, le Président russe, Vladimir Poutine, a en même temps admis qu’il pourrait s’avérer utile dans certaines circonstances.

russie

états-unis

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

russie, états-unis, chine, bitcoin, cryptomonnaie, cryptographie