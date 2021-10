https://fr.sputniknews.com/20211020/pour-lotan-ses-relations-avec-moscou-sont-au-plus-bas-depuis-la-guerre-froide-1052250454.html

Pour l’Otan, ses relations avec Moscou sont au plus bas depuis la guerre froide

Pour l’Otan, ses relations avec Moscou sont au plus bas depuis la guerre froide

Le SG de l’Alliance atlantique a accusé la Russie d’avoir provoqué la dégradation de ses relations avec l’Otan, qui aujourd’hui se retrouvent selon lui au plus... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T20:21+0200

2021-10-20T20:21+0200

2021-10-20T20:22+0200

international

russie

otan

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1045354070_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_700eb96bd4fa14acc1c07b428f52e336.jpg

Les relations entre la Russie et l’Otan traversent leur pire période depuis la fin de la guerre froide, et Moscou en porte la responsabilité, a déclaré ce mercredi 20 octobre le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.Selon lui, Moscou "s’est emparé de territoires de ses voisins, s’est ingéré dans les processus démocratiques et a agi agressivement contre les membres de l’Otan".L’Otan prête à rétablir le dialogueL’Alliance est prête à renouer le contact avec Moscou à tout moment, a-t-il insisté, tout en rappelant que l’organisation avait, outre le Conseil Russie-Otan, d’autres canaux de communication avec la partie russe, y compris des militaires.Plus tôt dans la semaine, Moscou a annoncé la suspension de sa mission de représentation auprès de l’Otan et la fin des activités de la mission militaire de liaison et du bureau d’information de l’Alliance en Russie.Ces décisions ont été proclamées en réaction au retrait des accréditations de huit membres de la mission russe à Bruxelles, accusés d’être des "agents de renseignement non déclarés".

michel loncin L'OTAN ... prête à rétablir le dialogue ... ? Il N'Y A PLUS de "dialogue" possible : l'OTAN, c'est l'ENNEMI !!! Espérons que la Russie ne retombera pas dans son défaut PRINCIPAL ... : la NAÏVETE !!! 4

laure89 La Russie selon l'Otan, est responsable de cette situation. Et l'Otan est une vierge 🙄 4

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, otan, jens stoltenberg