La Russie suspend le travail de sa mission auprès de l’Otan à partir du 1er novembre

2021-10-18T13:42+0200

2021-10-18T13:42+0200

2021-10-18T14:29+0200

Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé ce lundi 18 octobre une série de mesures de riposte face à la récente décision de l'Otan de révoquer l'accréditation de huit employés de la mission permanente de la Russie auprès de l'Alliance.Deuxièmement, la Russie suspend les activités de la mission de liaison militaire de l'Otan à Moscou. L'accréditation de ses employés sera révoquée à partir du 1er novembre.

laure89

Si la france pouvait en faire de même. Nous ne serions plus les laquais des us et de leurs guerres.

