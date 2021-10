https://fr.sputniknews.com/20211021/hollande-pointe-des-erreurs-graves-de-macron-et-qualifie-zemmour-de-farfelu-dangereux-1052263655.html

Hollande pointe "des erreurs graves" de Macron et qualifie Zemmour de "farfelu dangereux"

Hollande pointe "des erreurs graves" de Macron et qualifie Zemmour de "farfelu dangereux"

Emmanuel Macron "saute d’une conviction à l’autre comme une grenouille sur des nénuphars" et a commis des "erreurs graves" au cours de son quinquennat, affirme... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T17:32+0200

2021-10-21T17:32+0200

2021-10-21T17:35+0200

présidentielle 2022

françois hollande

emmanuel macron

anne hidalgo

extrême-droite

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103132/56/1031325674_0:164:3200:1964_1920x0_80_0_0_549f3ee37b795c294fe59a930132226f.jpg

À moins de six mois de la présidentielle, l’ancien chef de l’État François Hollande a étrillé les deux principaux candidats putatifs et apporté son soutien à la maire de Paris.Intervenant sur BFM TV, l’ancien Président socialiste s’en est pris à son successeur, Emmanuel Macron, qui a lancé sa campagne pour la présidentielle de 2017 alors qu’il était son ministre de l’Économie et bien que le chef de l’État pensait encore à se représenter.De plus, l’ex-chef de l’État, qui a écrit dans son dernier livre qu’Emmanuel Macron "saute d’une conviction à l’autre comme une grenouille sur des nénuphars", a pointé des erreurs commises par Macron au cours de son quinquennat."Il y a eu des erreurs graves depuis le début du quinquennat. Ça aurait pu être le deuxième mandat de Nicolas Sarkozy: suppression de l'ISF, ordonnances travail, remise en cause des droits des chômeurs. L'inconstance est la marque de ce quinquennat [...]. Il a des convictions, mais pas de doctrine. Il est important d'avoir des références, une ligne de conduite. Ce qui a marqué ce quinquennat, c'est une forme non pas de pragmatisme, il est nécessaire, mais d’opportunisme qui fait qu’on est passé du 'pognon de dingue' au 'quoi qu'il en coûte'", a-t-il ironisé.Sur les autres acteurs politiquesFrançois Hollande a défendu la candidature de la maire de Paris: "Anne Hidalgo est socialiste, je voterai pour elle".Toutefois, quant à la candidature d’Éric Zemmour, qui ne s’est pas déclaré candidat, il a dénoncé ses discours sur l’immigration, sur la perte d’identité, sur le "grand remplacement", en passant par les tentatives de "falsification de l’histoire"."La présidentielle, ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une tombola [...]. C'est celui qui peut engager la force, déclencher l'arme nucléaire [...] et prendre des décisions qui peuvent décider de la guerre ou de la paix [...]. Prendre un farfelu dangereux comme éventuel Président de la République, c'est prendre un risque, pas seulement pour soi, mais pour son pays", a jugé François Hollande.

TonyBaobab Il est courageux le Hollande. Lui qui avec Sarkozi sont les deux plus médiocres dans l´histoire de la République. 3

full-up et moi je qualifie Hollande d'incapable qui nous a gonflé avec ses maitresses , son scouter , ses croissants , son comportement anormal aux cérémonies ... 2

6

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

françois hollande, emmanuel macron, anne hidalgo, extrême-droite, eric zemmour