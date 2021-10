https://fr.sputniknews.com/20211018/a-vomir-beaune-fustige-les-propos-deric-zemmour-sur-le-regime-de-vichy-1052195061.html

"À vomir": Clément Beaune fustige les propos d’Éric Zemmour sur le régime de Vichy

"À vomir": Clément Beaune fustige les propos d’Éric Zemmour sur le régime de Vichy

Le secrétaire d’État a fustigé les propos d’Éric Zemmour qui limite le rôle du maréchal Pétain dans l’extermination des juifs sous Vichy. Clément Beaune a... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T12:36+0200

2021-10-18T12:36+0200

2021-10-18T12:36+0200

france

juifs

négationnisme

philippe pétain

révisionnisme

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052061955_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c1ba99234056c96212a0aaa2c8614e58.jpg

Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, a réagi aux récents propos d’Éric Zemmour, polémiste qui ne s’est pas encore porté candidat mais qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. À plusieurs reprises, ce dernier a jugé presque salvateur le rôle du maréchal Pétain vis-à-vis des juifs français sous l’Occupation.Pour lui les propos tenus par Éric Zemmour sont "à vomir".Pétain, sauveur des juifs français?Depuis plusieurs années Zemmour véhicule la thèse que sous l’Occupation le maréchal Pétain aurait limité le projet d’extermination de l’Allemagne nazie et "sauvé" les juifs français.Dernier exemple en date: invité le 26 septembre du Grand Rendez-vous d'Europe 1, CNews et Les Échos, le polémiste a estimé que "le régime de Vichy avait protégé les juifs français et donné les juifs étrangers". Le même argument a été évoqué par lui en 2019 sur CNews, au cours d’un débat avec Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, suite à cette sortie, Éric Zemmour a été jugé fin 2020 pour "contestation de crime contre l’humanité" mais relaxé.Clément Beaune n’est pas le premier membre du gouvernement à mettre en relief les tentatives négationnistes d’Éric Zemmour. Début octobre, Éric Dupond-Moretti l’a qualifié de "raciste" et "négationniste".Sur l’extrême droiteToujours sur Radio J, le secrétaire d’État a mis en garde contre le discours provocateur et haineux tenu par l’extrême droite en général: "Dans notre pays, il y a une tradition d’extrême droite qui existe encore, qui a toujours précipité la France vers le fond. C’est un mythe aussi que ces gens aiment la France. Ils ont toujours dégradé notre pays"."Il y a une forme dans notre pays […] de mithridatisation, quand on avale une petite dose de poison chaque jour pour ne plus ressentir. Avec les réseaux sociaux, chaînes d’information avec le débat médiatique parfois brutale on s’est habitué à des propos provocateurs mais qui deviennent plus que la provocation, qui deviennent de l’incitation à la haine", a-t-il mis en garde.D’après Clément Beaune, l’extrême droite n’a jamais "apporté une solution" à la France.

Stephane Perrollaz Clément Baune, je ne sais pas si l'extreme droite est la solution, mais vous, il est claire que vous ne l'êtes pas !!!

jean.pegouret Clément Beaune? Pas un ami de l'Eurasie. A écarter dès que possible.

5

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

juifs, négationnisme, philippe pétain, révisionnisme, eric zemmour