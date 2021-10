https://fr.sputniknews.com/20211021/le-cancer-de-la-prostate-reconnu-comme-maladie-professionnelle-pour-les-agriculteurs-1052262457.html

Le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle pour les agriculteurs

Le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle pour les agriculteurs

Les agriculteurs exposés aux pesticides et souffrant d’un cancer de la prostate verront leur maladie reconnue comme professionnelle. L’exécutif a tranché dans... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T16:53+0200

2021-10-21T16:53+0200

2021-10-21T16:57+0200

france

agriculture

cancer

pesticides

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0b/1044088039_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2de1ec6f2244f55e1ed97c430868c1ad.jpg

Le gouvernement publiera un décret reconnaissant le cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour les agriculteurs utilisant des pesticides, a annoncé le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie intervenant devant les sénateurs le 20 octobre.Il y a une semaine, le 12 octobre, la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (Cosmap) a rendu un avis favorable "sur le fait de reconnaître le cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour ceux qui utilisent des pesticides à des fins professionnelles", a indiqué le ministre.C’est une "avancée indispensable" pour les agriculteurs et salariés, victimes de l’utilisation des pesticides, a réagi Joël Labbé, sénateur Europe-Écologie-Les Verts (EELV), qui avait interrogé le ministre sur ce sujet.Le sénateur demande que la reconnaissance soit relativement facile et qu’elle concerne les 40 dernières années.D’après lui, environ 40.000 dossiers sont en attente."Les études scientifiques alertent depuis longtemps sur ce lien entre cancer et pesticides, en métropole comme aux Antilles, où le scandale du chlordécone pèse lourd sur la santé des populations", a-t-il mis en avant. Сe pesticide a été utilisé pendant des décennies aux Antilles pour lutter contre le charançon de la banane, il est jugé responsable d'un taux record de cancers de la prostate en Martinique et en Guadeloupe.Toujours le 20 octobre, le Parlement européen a voté des "objectifs contraignants" de réduction des pesticides vers 2030. Ce plan vise à réduire de 50% l'usage de pesticides et de 20% celui d'engrais, à baisser de moitié les ventes d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage et à consacrer un quart des terres cultivées à l'agriculture biologique.Le lien entre pesticides et maladies gravesD’après un rapport issu par l’INSERM en juin 2021 et se basant sur l’analyse de plus de 5.000 documents scientifiques, il existe "la présomption forte" d’un lien entre l’exposition aux pesticides et le cancer de la prostate. De plus, cette exposition engendre d’autres troubles: lymphomes non hodgkiniens, myélome multiple, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique.Par ailleurs, le même rapport souligne une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central chez les enfants.

Stephane Perrollaz reconnaitre en maladie professionnel ca aide bien les agriculteurs mais c'est un cache misère ... n'oubliez pas d'attaquer en justice les marchands de ces produits qui se rient de vous et de la population !!! 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

agriculture, cancer, pesticides