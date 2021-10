https://fr.sputniknews.com/20211021/moscou-ordonne-la-fermeture-des-services-non-essentiels-pour-une-semaine-1052254931.html

Moscou ordonne la fermeture des services non essentiels pour 11 jours

Moscou ordonne la fermeture des services non essentiels pour 11 jours

Face à la progression du Covid-19, la ville de Moscou a décidé de fermer les services non essentiels du 28 octobre au 7 novembre. 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T11:32+0200

2021-10-21T11:32+0200

2021-10-21T12:13+0200

covid-19

russie

moscou

sergueï sobianine

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1045993482_0:98:3164:1878_1920x0_80_0_0_2a7f22eebb22e51ab0762c10fbc9a524.jpg

La mairie de Moscou a ordonné jeudi la fermeture, du 28 octobre au 7 novembre, de toutes les entreprises et organisations non essentielles afin d'endiguer une flambée meurtrière de l'épidémie de Covid-19. Lors de ces 11 jours, les théâtres et musées pourront aussi continuer à fonctionner avec une jauge de 50% et sous condition pour les visiteurs d'avoir un pass sanitaire. "L'expérience nous montre que les jours chômés sont le moyen le plus efficace pour faire baisser le nombre de cas et de décès", a soutenu M.Sobianine. Record de contaminations La Russie subit sa pire vague épidémique de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Jeudi, le pays a battu à nouveau son record de contaminations et de décès en 24 heures, avec respectivement 1.036 nouveaux décès et 36.339 nouveaux cas. Le gouvernement russe a recensé officiellement à ce jour près de 227.389 morts du Covid-19, mais ce bilan est largement sous-estimé, l'agence nationale de statistiques Rosstat ayant, elle, dénombré plus de 400.000 décès à la fin août. Les effets de cette vague sont décuplés par une campagne de vaccination laborieuse, due à la méfiance et à l'attentisme des Russes. Moins d'un tiers d'entre eux sont vaccinés, selon le site spécialisé Gogov. Après des semaines sans action concrète, les autorités ont finalement annoncé ces derniers jours plusieurs mesures de restriction. Mercredi, le Président Vladimir Poutine a décrété une semaine chômée début novembre. Mais les pouvoirs publics se refusent toujours, pour l'heure, à tout confinement ou couvre-feu, par crainte d'éprouver une économie déjà fragile.

Pascal DE France Plus de la moitié des Russes ne se sentent pas protégés 1

Chiouti Il faut surtout boucler ton clapet ! 1

3

moscou

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

covid-19, moscou, sergueï sobianine, restrictions