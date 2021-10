https://fr.sputniknews.com/20211022/les-chiens-bloques-par-des-coulees-de-lave-a-la-palma-ont-mysterieusement-disparu--video-1052278846.html

Les chiens bloqués par des coulées de lave à La Palma ont mystérieusement disparu – vidéo

La veille d’une opération de sauvetage planifiée depuis des jours, des chiens piégés dans un endroit sans nourriture ni eau et entouré par de la lave ont... 22.10.2021, Sputnik France

2021-10-22T16:53+0200

2021-10-22T16:53+0200

2021-10-22T16:54+0200

international

espagne

volcan

chiens

îles canaries

éruption

sauvetage

Coincés entre des coulées de lave du volcan de La Palma depuis quelques semaines, plusieurs chiens en détresse devaient être sauvés à l’aide de drones et d’hélicoptères. Mais ils ont soudainement disparu la veille de l’intervention prévue.Le sort de ces canidés affamés, dont les images aériennes ont été largement diffusées, inquiétait des associations de défense des animaux, en particulier Leales.org.Afin de mettre en œuvre une opération de sauvetage, l’entreprise Aerocameras a obtenu l’autorisation de la part des autorités d’exfiltrer les animaux avec un drone cargo pesant 50 kilogrammes et doté d’un filet rigide, rapportent les médias locaux.Selon el Diario, le lieu était inaccessible par voie aérienne en raison des cendres et pyroclastes projetés par le volcan ainsi que par voie terrestre compte tenu des coulées de lave.Parallèlement, Leales.org a relayé un appel pour leur livrer de la nourriture via des drones, auquel ont répondu les sociétés, basées à La Palma, Volcanic Life et Ticom Soluciones SL, ont noté les autorités municipales.Une équipe d’Aerocameras est arrivée sur l’île de Tenerife le 17 octobre dans le but de s’engager dans cette mission quelques jours plus tard, a noté Leales.org. Cependant, les images des lieux filmées à l’aide d’un drone, dont Leales a pris connaissance le 21 octobre, montrent un territoire complètement désert.Il est également possible d’y voir une bâche blanche tendue sur l'un des murets entourant l'endroit et clamant "Courage La Palma. Les chiens vont bien". Un message signé de "l'Agence tous risques", faisant allusion à la série télévisée américaine des années 1980.Pour l’heure, les noms des sauveteurs des chiens restent inconnus.Au lendemain de cette nouvelle, Aerocameras a confirmé les faits, après avoir mené des missions de reconnaissance. "Nos drones n'ont détecté aucune trace des animaux", a fait savoir l’entreprise tout en notant avoir repéré "des traces humaines".Dégâts volcaniquesLe volcan Cumbre Vieja aux Canaries est en éruption depuis plus d’un mois. Plus de 760 hectares ont été engloutis et près de 2.000 bâtiments détruits. Toutefois, aucun mort ni blessé n'est à déclarer.Patrick Allard, président de l'association internationale de volcanologie, a affirmé sur TF1 que "ce n'est qu'un début, mais cela pourrait indiquer que, peut-être, on commence à avoir un peu moins de magma qui arrive". Toutefois, cela reste "à confirmer". "Personne ne peut affirmer que nous sommes proches de la fin" de l'éruption, a de son côté expliqué le chef du gouvernement régional des Canaries à l'AFP.

espagne

îles canaries

