Gazprom: la position de la Moldavie met en péril les livraisons de gaz dans ce pays

Gazprom: la position de la Moldavie met en péril les livraisons de gaz dans ce pays

La Moldavie, qui doit plus de 700 millions de dollars pour le gaz russe déjà livré, risque de faire face à l'arrêt des livraisons si elle ne rembourse pas sa... 23.10.2021, Sputnik France

La position de Chisinau, qui refuse de signer un nouveau contrat avec le groupe russe Gazprom malgré leur dette de plus de 700 millions de dollars et insiste pour prolonger l'entente conclue auparavant, pourrait entraîner l'arrêt des exportations de gaz en Moldavie, a annoncé ce samedi 23 octobre Sergueï Kouprianov, porte-parole de Gazprom.Dans le même temps, Gazprom est prêt à prolonger le contrat actuel si la Moldavie rembourse sa dette. "Il n'y a pas de politique ici" Le corps de la dette "s'élève à 433 millions de dollars et, compte tenu du retard de paiement, le montant total de la dette est de 709 millions de dollars". En plus, les autorités moldaves auraient l'intention de liquider la société Moldova Gas, débitrice de Gazprom, ce qui rend le groupe russe perplexe. Il a expliqué que Chisinau demandait que soit prolongé le contrat pour octobre et novembre. Le groupe Gazprom, qui a accepté de prolonger le contrat pour octobre, est également prêt à le faire pour novembre à condition que la Moldavie rembourse l’intégralité de sa dette pour septembre et octobre.

