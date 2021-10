https://fr.sputniknews.com/20211023/le-taux-dincidence-au-covid-19-en-allemagne-au-plus-haut-depuis-la-mi-mai-1052295726.html

Le taux d'incidence au Covid-19 en Allemagne au plus haut depuis la mi-mai

Le taux d'incidence au Covid-19 en Allemagne au plus haut depuis la mi-mai

Les autorités allemandes ont signalé que le taux d'incidence au Covid-19 avait atteint 100 par 100.000 habitants pour la première fois depuis la mi-mai, alors... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T19:21+0200

2021-10-23T19:21+0200

2021-10-23T19:21+0200

europe

allemagne

pandémie

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104332/44/1043324463_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e614133a654577a940e2d4408a79b37a.jpg

Le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 en Allemagne est remonté ce samedi 23 octobre à 100 cas pour 100.000 habitants sur sept jours, au plus haut depuis la mi-mai.Ce taux de 100 cas pour 100.000 habitants a longtemps été considéré en Allemagne comme le seuil à partir duquel un confinement strict doit être déclenché. Le taux d'incidence sur sept jours s'établissait à 95 vendredi et autour de 70 il y a une semaine.Toutefois le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, s'est voulu rassurant samedi à ce sujet, estimant que le pays était mieux armé face à la maladie grâce à la vaccination. Il a toutefois laissé entendre que certaines règles de distanciation comme le port du masque ou la limitation des activités en intérieur pour les personnes non vaccinées resteraient en vigueur jusqu'au printemps.Au total, 15.145 nouvelles infections ont été recensées au cours des dernières 24 heures dans le pays, contre 4.196 une semaine plus tôt, a précisé l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Le nombre de décès quotidiens dus au Covid s'est élevé samedi à 86, pour un total de 95.077 morts depuis le début de l'épidémie."D'un état d'urgence à un état de prudence"Les autorités fédérales et les Länder sont actuellement en train de débattre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 25 novembre prochain, qui s'accompagnera de la levée automatique des restrictions mises en place contre la maladie à moins qu'une prolongation soit votée par le Parlement.Environ les deux tiers des Allemands bénéficient d'un schéma vaccinal complet.Le ministre a ensuite évoqué une "transition d'un état d'urgence à un état de prudence puis à un état de normalité, probablement au printemps, s'il n'y a pas de nouveau variant".Il a toutefois observé qu'en raison de la hausse des contaminations, la pression augmentait sur les hôpitaux de certains Länder comme la Saxe ou la Thuringe, qui affichent des taux plus bas de vaccination.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, pandémie, covid-19