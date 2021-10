https://fr.sputniknews.com/20211023/milipol-2021-sherpa-echelle-gign-1052283508.html

Milipol 2021: le Sherpa à échelle du GIGN roule des mécaniques

Issue de l’expertise d’Arquus (ex-Renault Truck Defense) et des retours d’expérience du GIGN, cette version du Sherpa Light spécialement conçue pour les... 23.10.2021, Sputnik France

Avec ses 2m20 et surmontée de son échelle d’assaut, la variante "sécurité intérieure" du Sherpa Light est certainement la plus spectaculaire pièce de la 22e édition du salon Milipol. Développé au début des années 2010 grâce à l’expertise du GIGN, ce véhicule de combat signé Arquus (ex-Renault Truck Defense) est taillé sur mesure pour les groupes d’intervention.D’un gabarit similaire à un Humvee, le blindage en plus, il est capable de mouvoir ses 11 tonnes sans difficulté et "sans avertir la ville entière", assure un responsable commercial. Le véhicule se fit toutefois remarquer par les caméras de télévision lors de l’assaut des gendarmes d’élite contre l’imprimerie de Dammartin-en-Goële, où s’étaient retranchés les frères Kouachi, auteurs des attentats de Charlie Hebdo.Bien que déclinés pour les forces de l’ordre, tous les membres de la famille Sherpa demeurent des véhicules de qualité militaire. "D’entrée de jeu, il est conçu pour arrêter du 7,62 mm et parer certaines explosions", ce qui le met hors de portée du gros de l’arsenal des terroristes ou du grand banditisme. Le Sherpa peut également recevoir des plaques de blindage d’appoint.Un véhicule né du retour d’expérience du GIGNMais le point fort de ce 4x4 blindé de 270 chevaux réside dans son échelle d’assaut HARAS (Height Adjustable Rescue Assault System), avec laquelle il forme un tout. Jusqu’alors, ce type de système hydraulique était simplement fixé sur des véhicules civils banalisés, comme des Chevrolet. En plus du gain de protection offert aux opérateurs présents à bord, le Sherpa Light déploie deux échelles parallèles au lieu d’une seule. Concrètement, deux colonnes d’assaut peuvent ainsi être projetées, leur permettant de s’appuyer mutuellement ou de continuer de progresser, même si une colonne est stoppée par la blessure de l’un de ses opérateurs.D’une hauteur maximale de 8,5 mètres, le HARAS du Sherpa peut atteindre tous les cockpits d’avions de ligne (A380, Boeing 737). Un détail loin d’être anodin, car le besoin d’une telle solution est né avec le détournement du vol Paris-Alger en décembre 1994. Lors de la prise d’assaut de l’A300 sur le tarmac de Marignane, où s’étaient retranchés les quatre terroristes du GIA et leurs 229 otages, le GIGN avait utilisé des passerelles aéroportuaires motorisées."C’est un super esprit de démerde à la française, salue le représentant d’Arquus, mais il fallait quand même un véhicule adapté, spécialement pensé pour ce genre de mission, d’où l’intérêt de continuer à développer ce genre de solution avec le retour d’utilisateurs".L’assaut de Marignane, genèse du Sherpa LightEt pour cause, lors de l’assaut de Marignane, la passerelle, d’une vitesse et d’une modularité très limitée, s’est avérée trop haute et a nécessité d’être reculée pour permettre l’ouverture de la porte. L’un des membres du groupe d’intervention fut de surcroît contraint de se jeter dans le vide pour y parvenir, et les gendarmes d’élite, qui misaient gros sur l’effet de surprise, perdirent de précieuses secondes.Lors de la conception de ce Sherpa très spécial, l’ex-équipementier militaire de Renault ne s’est pas limité à l’ajout du système hydraulique. Peinture vert pâle, éclairage indirect et double climatisation: dans l’habitacle ouvert sur le poste de conduite pour faciliter la communication avec le commandant du véhicule, tout est fait pour "séréniser" l’opérateur avant l’action. Bref, rien n’est laissé au hasard. "Un choix délibéré" en faveur d’un confort qui n’a rien du caprice:Également présent dans l’habitacle, un accès direct au bloc moteur de 270 chevaux, pour pouvoir intervenir dessus à l’abri des tirs. Un moteur positionné à l’avant du véhicule, au grand dam de l’Inspection Générale De La Gendarmerie Nationale (IGGN) lorsqu’en 2020 il fut question de trouver un remplaçant à ses VBRG (Véhicule blindé à roues de la Gendarmerie) après quarante ans de service.Un 4x4, deux colonnes d’assautLa hiérarchie craignait en effet les tirs directs sur le moteur. Néanmoins, celui du Sherpa est équipé d’une plaque de blindage inclinée afin de dévier ces derniers. "si l’ennemi a une arme capable d’atteindre le moteur, il vaut mieux se préoccuper du soldat qui est derrière que du moteur", fait-on remarquer chez Arquus. Autre critique qui fut émise à l’époque à l’encontre du Sherpa: l’absence de lame pour dégager les obstacles (voitures, barricades), là encore un point sur lequel le concepteur de blindés a revu sa copie.Pour l’heure, le Sherpa échelle d’assaut semble victime de sa spécialisation. En France, seul le GIGN dispose de l’un de ces véhicules. Celui-ci a toutefois eu plus de succès à l’export, après sa médiatisation en 2015, ayant notamment trouvé preneur auprès de la police brésilienne. Arquus peut toutefois se reposer sur le succès des autres versions et configurations de son Sherpa. Chili, Liban, Égypte, Indonésie: la famille des Sherpa est ainsi présente "à peu près partout sur la surface du globe". En juin dernier, 14 ans après sa première présentation à Eurosatory, le millième exemplaire de ce blindé tactique était assemblé à Limoges.

