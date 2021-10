https://fr.sputniknews.com/20211023/on-assiste-a-une-forme-de-remilitarisation-du-renseignement-au-detriment-de-la-cia-1052261450.html

"On assiste à une forme de remilitarisation du renseignement" au détriment de la CIA

Un mémo du directeur de la CIA permet d’identifier les nouvelles priorités de l’agence –dont les pandémies et le climat. Analyse d’Éric Denécé, directeur du... 23.10.2021, Sputnik France

Dans une note interne de la CIA divulguée aux médias, le directeur de l’agence, William Burns, a annoncé la création de deux nouveaux centres de mission. Le China Mission Center, détaille la note, se concentrera sur "la menace géopolitique la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au XXIe siècle, un gouvernement chinois de plus en plus hostile". Le Centre de mission transnationale et technologique se concentrera, lui, sur les changements climatiques, les pandémies et les technologies émergentes.Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) et l’auteur du livre La nouvelle guerre secrète (Mareuil Édition), explique que les services secrets du monde entier ont l’habitude de se réorganiser régulièrement. Et "les réorganisations vont se faire de manière transversale" sur deux sujets majeurs que sont les épidémies et l’environnement:Le directeur du CF2R constate que l’on assiste à une forme de remilitarisation du renseignement comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où finalement la CIA est un peu entre deux chaises:Le positionnement actuel de la CIA vis-à-vis des autres acteurs du renseignement américain, explique donc sa volonté de réorienter ses missions et opérations:D’autres agences gouvernementales ont déjà l’expertise nécessaire pour recueillir des données scientifiques liées aux questions environnementales et épidémiologiques. Pourquoi la CIA devrait-elle s’en mêler?

