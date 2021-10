Pourquoi Moscou a été "la seule nouvelle destination" que le Guide Michelin ait révélée en 2021

https://fr.sputniknews.com/20211023/pourquoi-moscou-a-ete-la-seule-nouvelle-destination-que-le-guide-michelin-ait-revelee-en-2021-1052292606.html

Alors que la pandémie continue de sévir, la Russie, par Moscou, a été l'unique nouvelle destination que le Guide Michelin ait pu présenter cette année... 23.10.2021

Enfin en Russie, le Guide Michelin a présenté sa première sélection des restaurants moscovites le 14 octobre. Dans une interview exclusive à Sputnik, Gwendal Poullennec, directeur international du Guide, a révélé les particularités du travail des inspecteurs dans la capitale russe pendant cette période spécifique de pandémie.Face aux conditions strictes que le coronavirus a imposées, "le Guide Michelin a dû s’adapter, comme les restaurants ont réussi à s’adapter eux-mêmes", sans toutefois faire le moindre "compromis sur la sécurité de la santé" des inspecteurs."Politique très volontariste de soutien"Pendant la pandémie, les restaurants et cafés n’ont été fermés à Moscou que de la fin mars à début juin 2020. Sur fond de hausse du nombre de contaminations par le Covid-19, les autorités ont opté en novembre de la même année pour la fermeture de ces établissements uniquement pour les heures nocturnes, soit de 23h à 6h du matin.En 2020, les autorités ont approuvé un programme de subventions diverses. Actuellement, alors qu’une nouvelle période de restrictions attend la Russie du 28 octobre jusqu’au 8 novembre 2021, au minimum, la mairie de la capitale russe a annoncé avoir approuvé de nouveaux fonds pour l’économie moscovite.Selon Sergueï Sobianine, édile de la ville, courant de cette année, près de 1.500 demandes de subventions, pour une somme totale de plus de 1,5 milliard de roubles (près de 18 millions d’euros), ont été approuvées.Faire "preuve de résilience""Même si les restaurants ont souffert", Gwendal Poullennec a tenu à souligner que "certains ont réussi à se maintenir".Tout en espérant qu’après Moscou d’autres destinations seront révélées dans le cadre du Guide qui se renouvèle chaque année, M.Poullennec a promis qu’ils allaient se "concentrer pour faire grandir cette première sélection" pour une "capitale qui rayonne par [la] diversité" gastronomique:Sur 69 restaurants moscovites mentionnés désormais sur les pages de l’ouvrage emblématique de Michelin, sept ont été récompensés d’une étoile et deux autres en ont décroché deux, sans compter trois restaurants décorés d’une étoile verte et 15 apparus sur la liste BIB Gourmand.

