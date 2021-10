https://fr.sputniknews.com/20211023/une-rafale-de-vent-arrache-trois-merlons-sur-un-mur-du-kremlin--video-1052289898.html

Une rafale de vent arrache trois merlons sur un mur du Kremlin – vidéo

Alors que des travaux de restauration se poursuivent sur un mur du Kremlin, des vents dignes d’un ouragan ont fait tomber des échafaudages, entraînant la chute... 23.10.2021, Sputnik France

L’accès à la place Rouge de Moscou a temporairement été limité le 22 octobre suite à un incident provoqué par des rafales de vent dues à une mauvaise météo dans la capitale russe. Des merlons ont chuté d’un mur de ce lieu emblématique, sur le tronçon entre les tours Spasskaïa et Senatskaïa.Quand de premières vidéos depuis les lieux ont été publiées sur les réseaux sociaux, il ne s’agissait alors que de la chute d’un merlon. Plus tard, leur nombre a été revu à la hausse.Un incident qui n’est pas exceptionnelSi ces dégâts n’ont pas fait de blessés sur la place Rouge où se trouvaient alors plusieurs passants, les intempéries à Moscou ont endommagé des voitures et ont provoqué la chute d’arbres. Les Moscovites ont été mis en garde par les météorologues contre des vents en rafales pour tout le week-end.L’administration de la ville a annoncé la mise en alerte maximale des services d’urgence.Le coût total des dégâts devant encore être évalué, un représentant du Service fédéral de protection a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un incident exceptionnel pour le Kremlin.

