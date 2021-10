https://fr.sputniknews.com/20211024/janticipe-oui-janticipe-video-choc-publiee-par-les-gendarmes-de-charente-maritime-1052308148.html

"J’anticipe. Oui j’anticipe": vidéo choc publiée par les gendarmes de Charente-Maritime

En ce week-end de départ en vacances, la gendarmerie de Charente-Maritime a décidé d’appeler les automobilistes à la prudence. Et elle n’y est pas allée de... 24.10.2021, Sputnik France

À l’approche du grand départ en vacances, les gendarmes sont d’ores et déjà sur le pied de guerre. Mais ne restent pas les bras croisés. Vendredi 22 octobre, ceux de Charente-Maritime ont publié une vidéo qui fait froid dans le dos: celle d’un accident sur une autoroute, probablement en Belgique.Réalisant apparemment à la dernière minute qu’il doit quitter l’autoroute, le conducteur d’une voiture se déporte vers la droite en traversant deux bandes en diagonale pour emprunter une bretelle de sortie. Manque de chance, la visibilité étant nulle derrière un camion circulant dans la file de droite, il "émerge" et aperçoit au dernier moment un autre poids lourd… qu’il percute de plein fouet par l’arrière.Par cette vidéo choc, les gendarmes font passer un message très simple à tous les conducteurs.Une mise en garde… en versCe n’est pas la première fois que les gendarmes font preuve d’inventivité pour appeler les conducteurs à respecter le code de la route. Ceux des Vosges ont choisi en août 2019 la forme d’un poème.Les vers, postés sur les réseaux sociaux sur une feuille imitant un parchemin et signés "Jean d’Arme", mettaient les automobilistes en garde contre les dangers de la route.Les piétons sensibilisés égalementEt comme les conducteurs ne sont pas les seuls à enfreindre les règles, les piétons sont également sensibilisés au problème. En Chine, une borne projette de la vapeur si quelqu’un tente de traverser au rouge.En Islande, un passage piéton en trompe-l'œil fait croire aux automobilistes qu’ils vont être obligés de franchir des blocs de béton.La sécurité routière du Québec a eu recours à un abribus en installation interactive. Prenant l'allure d'un appareil à rayons X, il permet aux passants de voir leur squelette s'animer. Une expérience divertissante. Jusqu’au moment où… le reflet est renversé par un véhicule.

