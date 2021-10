https://fr.sputniknews.com/20211024/une-veritable-bete-un-media-us-qualifie-un-drone-russe-de-gros-probleme-pour-lotan-1052298096.html

"Une véritable bête": un média US qualifie un drone russe de "gros problème pour l’Otan"

"Une véritable bête": un média US qualifie un drone russe de "gros problème pour l’Otan"

Le nouveau drone russe S-70 de sixième génération représentera-t-il "un gros problème pour l’Otan"? C’est la question que se pose un ex-militaire américain qui... 24.10.2021, Sputnik France

2021-10-24T07:00+0200

2021-10-24T07:00+0200

2021-10-24T07:00+0200

international

russie

drone

bureau d'études sukhoi

défense

chasseur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045925132_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85056549fde9cacb4e4226e7f841af1d.jpg

Après sa mise en service, le drone S-70 Okhotnik ("Chasseur" en russe) des Forces aérospatiales russes sera l'un des moyens de combat aérien les plus avancés, affirme un ancien officier de l'armée américaine dans un article pour 19fortyfive.Il rend hommage aux ingénieurs russes pour leurs efforts en vue de relier au chasseur de cinquième génération Sukhoï Su-57 les systèmes du drone et qualifie d’"intrigant" le concept de celui-ci. L’ancien militaire estime également que cette innovation ouvrira de nouveaux horizons dans les combats aériens et pourrait devenir un "gros problème pour l’Otan".Aile volanteLe S-70 a été conçu par les bureaux d’études Sukhoï d’après le schéma aérodynamique de l’aile volante avec des matériaux et des revêtements spéciaux qui le rendent notamment furtif.Selon des sources ouvertes, le drone de sixième génération fait 14 mètres de long pour une envergure de 19 mètres avec une masse au décollage de 20 tonnes. Il peut voler à une vitesse avoisinant les 1.000 km/h. Le premier vol de l’appareil remonte au 3 août 2019 et a duré plus d’une vingtaine de minutes.Un mois et demi plus tard, le drone, doté de systèmes de renseignement électronique et radiotechnique, a réalisé un premier vol commun avec un Su-57.Le pilote du chasseur est en mesure de coordonner le vol de quatre S-70 à la fois.En décembre 2020, le drone a été testé en qualité de chasseur-intercepteur avec des missiles air-air de simulation. Un mois plus tard, il a passé des tests d’"attaque à la bombe" contre une cible au sol dans un polygone d’essai, avait fait savoir un responsable du secteur de la défense russe.Un chiffre porte-bonheurUn responsable du bureau d’études Sukhoï avait précédemment déclaré à la chaîne de télévision russe Zvezda qu’Okhotnik était "l’appellation du programme et non de l’appareil".

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, drone, bureau d'études sukhoi, défense, chasseur