https://fr.sputniknews.com/20211025/en-plein-match-contre-le-psg-un-joueur-de-lom-est-victime-dun-cambriolage--1052317357.html

En plein match contre le PSG, un joueur de l’OM est victime d’un cambriolage

En plein match contre le PSG, un joueur de l’OM est victime d’un cambriolage

En pleine rencontre avec le PSG, marquée par des tensions et des débordements, le milieu de terrain olympien Valentin Rongier est devenu victime du cambriolage... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T16:45+0200

2021-10-25T16:45+0200

2021-10-25T16:45+0200

sport

football

marseille

psg

cambriolage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Alors que la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0) a été marquée par des débordements et des tensions entre les supporters et les forces de l’ordre, un cas de vol a aussi marqué la soirée.Selon La Provence, l’Olympien Valentin Rongier s'est fait cambrioler alors qu'il était en plein jeu face au PSG sur le Vélodrome de Marseille le 24 octobre.Les malfrats ont pénétré dans son domicile à Cassis en son absence.D’après le quotidien, le footballeur avait déjà été victime d’un cambriolage cet été.Les enquêteurs de la brigade de recherches d’Aubagne ainsi que les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie sont arrivés sur place.Un fléau inquiétantCe n’est pas le seul joueur de l’OM à avoir été cambriolé cette année. En août, Luan Peres en a fait les frais, selon La Provence, durant la rencontre OM-Bordeaux. Le préjudice a été provisoirement estimé à 20.000 euros.Des joueurs du PSG cambriolésLe phénomène semble prendre de l'ampleur en préoccupant les grands clubs.Les joueurs du PSG ont aussi été victimes de vols en plein match cette année.En janvier, c’est Sergio Rico qui a été la cible d’un vol avec effraction alors qu’il jouait contre Montpellier.Un peu plus tard, en mars, un cambriolage a eu lieu au domicile d’Angel Di Maria tandis qu'il affrontait Nantes au Parc des Princes.

marseille

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

football, marseille, psg, cambriolage