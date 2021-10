https://fr.sputniknews.com/20211025/enlevez-votre-cravate-et-jenleve-mon-voile-une-femme-voilee-tacle-zemmour-a-drancy-1052314154.html

"Enlevez votre cravate et j’enlève mon voile": une femme voilée répond à Zemmour à Drancy

"Enlevez votre cravate et j’enlève mon voile": une femme voilée répond à Zemmour à Drancy

En visite à Drancy, Éric Zemmour a eu un échange saugrenu avec une femme voilée, qui lui a proposé d’enlever sa cravate s’il voulait qu’elle enlève son voile... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T15:46+0200

2021-10-25T15:46+0200

2021-10-25T15:50+0200

france

halal

islam

cravate

laïcité

port du voile

voile

eric zemmour

drancy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046026787_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_227cd5671b001bec5f06640520fcac8e.jpg

À six mois de la présidentielle et alors qu’il ne s’est toujours pas déclaré officiellement candidat, Éric Zemmour n’en finit pas de faire le spectacle devant les caméras. Récemment critiqué pour son passage au salon Milipol, où il a pointé en plaisantant un fusil sur un journaliste, le polémiste a de nouveau été à l’origine d’une séquence abracadabrantesque, à Drancy.Parti à la rencontre des habitants devant les caméras de CNews, l’essayiste a engagé la conversation avec une passante sur le voile islamique. Alors que les esprits s’échauffaient, Éric Zemmour a alors proposé à son interlocutrice d’enlever le voile qu’elle-même portait. Celle-ci a répondu du tac au tac, en lui demandant d’enlever sa cravate.Contre toute attente, le polémiste s’est alors exécuté, ôtant sa cravate et relevant son col de chemise.La passante a également fini par retirer son voile, affirmant qu’elle était libre de le mettre comme de l’enlever.Une scène qui a rapidement mis en ébullition les réseaux sociaux. Ce n’est d’ailleurs pas la seule, puisque le polémiste a multiplié les bons mots durant son déplacement. Se rendant dans une boucherie halal, il a notamment déploré la disparition des boucheries traditionnelles dans le quartier qu’il visitait. "Quand il n’y a plus que des boucheries hallal, on n’est plus en France, on est au Maroc", a lâché l’essayiste.Concert d’indignationsAucun incident n’est finalement venu émailler sa visite, malgré une tension souvent palpable. Malgré tout, ce passage d’Éric Zemmour à Drancy n’a pas fait l’unanimité. Sur Twitter, le journaliste Pablo Pillaud-Vivien a en particulier fustigé "l’infâme violence" de l’essayiste, demandant la suspension pure et simple de la chaîne CNews.Le député LFI Bastien Lachaud a pour sa part déploré un "show répugnant", accusant Éric Zemmour de racisme et de mépris de classe.Le militant Taha Bouhafs avait quant à lui pris les devants dans une série de tweets polémiques, qui promettaient un "squidgame" pour le passage de l’essayiste à Drancy. Une référence à la série de Netflix connue pour ses scènes d’ultraviolence, qui sème d’ailleurs la zizanie dans certaines cours d’école. L’ancien candidat LFI aux législatives avait fini par supprimer ses messages.

drancy

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

halal, islam, cravate, laïcité, port du voile, voile, eric zemmour, drancy