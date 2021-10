https://fr.sputniknews.com/20211025/image-rare-du-variant-delta-du-covid-19-1052311798.html

Image rare du variant Delta du Covid-19

Image rare du variant Delta du Covid-19

Une première. Des photos du variant Delta qui continue de sévir dans le monde ont été partagées par le centre national de recherche en virologie et... 25.10.2021, Sputnik France

Le centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor a publié pour la première fois des photos du variant Delta prises avec un microscope électronique.Un variant "préoccupant"Le variant Delta original a été détecté pour la première fois en Inde en mars dernier. II cause une forte augmentation du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès liés au Covid-19 dans le monde entier.Fin septembre, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que le variant Delta, présent dans 185 pays, avait largement pris la place des trois autres variants "préoccupants", Alpha, Bêta et Gamma, qui représentent désormais moins de 1% des cas séquencés.A.Y.4.2, sous-variant du DeltaDepuis lors, les cas du descendant du variant Delta ont augmenté lentement. Baptisé A.Y.4.2, le nouveau sous-variant a attiré l’attention après un rapport publié par l’agence sanitaire britannique UKHSA le 15 octobre, où elle indiquait qu’il "est en train de se développer en Angleterre".Identifié pour la première fois en juillet, ce sous-variant présente deux mutations de la protéine S. D’après l’UKHSA, début octobre, il représentait environ 6% de toutes les souches séquencées et "est en hausse" bien que le variant dominant dans le pays reste le Delta. Les autorités "surveillent de très près" sa propagation, et pour le moment l’UKHSA estime que cette mutation est à surveiller mais n’est pas un variant préoccupant (VoC) ou variant à suivre (VoI).Le 20 octobre, l’agence américaine de la santé publique CDC a indiqué à Business Insider avoir enregistré une dizaine de cas d’A.Y.4.2 dans le pays, ce qui représente moins de 0,05% de toutes les souches séquencées.De plus, le 19 octobre, Israël a annoncé avoir enregistré un premier cas de contamination par ce sous-variant. Des séquences d’A.Y.4.2 ont également été extraites au Portugal, d’après Vitor Borges, chercheur de l’institut national de la santé INSA.Au Danemark, les séquences d’A.Y.4.2 représentent environ 2% de toutes les souches analysées.Une poignée de cas positifs au nouveau sous-variant ont été enregistrés en Russie.

