Le Kremlin commente la pénurie de gaz en Moldavie

Le Kremlin a plaidé le 25 octobre pour l'avancement des pourparlers entre la compagnie russe Gazprom et la Moldavie sur la signature d'un nouveau contrat gazier après l'expiration du précédent le 30 septembre. Cependant, comme l’a précisé le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine n'envisage pas pour le moment de contacter le gouvernement moldave à ce sujet."Il n'y a pas de politique ici"La Moldavie, qui doit plus de 700 millions de dollars pour le gaz russe déjà livré, risque de faire face à l'arrêt des livraisons si elle ne rembourse pas sa dette et ne signe pas un autre contrat.Le 30 septembre, l'accord avec Gazprom a expiré. La Moldavie a reçu la quantité assurée à des prix dépendant du prix du pétrole sur les marchés mondiaux.La compagnie russe s'est engagée à poursuivre les livraisons de gaz à la Moldavie jusqu'à fin octobre à 790 dollars pour 1.000 mètres cubes, un prix inférieur aux prix pratiqués sur le TTF néerlandais, marché de référence en Europe, qui ces derniers jours dépasse les 1.000 dollars. Le groupe Gazprom est également prêt à le faire pour novembre à condition que la Moldavie rembourse l’intégralité de sa dette pour septembre et octobre.Le Parlement moldave a décrété l'état d'urgence du 22 octobre au 20 novembre en raison d'une pénurie de gaz dans le pays.

