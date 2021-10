https://fr.sputniknews.com/20211025/lotan-comprenant-la-russie-cette-idee-avancee-par-la-presse-turque-1052314385.html

L’Otan "comprenant la Russie": cette idée avancée par la presse turque

Alors que les relations entre la Russie et l’Otan semblent être retombées à un niveau plancher, celles entre Moscou et l’un des membres de l’Alliance, la... 25.10.2021, Sputnik France

Les nouvelles conditions dans le monde exigent le renouvellement de l'Otan qui doit consister avant tout en l’adhésion de la Russie à l'organisation, affirme un journaliste du journal turc Sabah.La principale menace pour l'Otan vient des conflits internes et non des pays qui n’en font pas partie, affirme le journaliste, relevant notamment les contradictions entre la Turquie et la Grèce et les tensions entre Washington et Ankara.Les relations s’effondrentCette idée est formulée alors que les relations entre la Russie et l’Otan semblent avoir touché le fond après que l’Alliance a expulsé des diplomates russes et que Moscou a annoncé, le 18 octobre, suspendre les travaux de sa représentation auprès de l’Otan et ceux de la mission de cette dernière en Russie.Le chef de la diplomatie russe avait indiqué que l'Otan n'était "pas intéressée par un dialogue et un travail d'égal à égal" et que la Russie ne voyait pas "un quelconque changement possible dans un avenir prévisible". La décision prendra effet le 1er novembre.Trois jours plus tard, les ministres de la Défense de l'Otan ont approuvé un plan directeur pour "renforcer la dissuasion et la défense de l’Alliance", une nouvelle stratégie prévoyant de se préparer à une éventuelle offensive dans les régions de la mer Noire et de la Baltique.Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait précédemment déclaré que l'Otan avait été mise en place non pour la paix, mais pour la confrontation et que les dirigeants russes n'ont jamais nourri d'illusions à ce sujet.

