https://fr.sputniknews.com/20211023/besoin-de-dissuasion-de-la-russie-moscou-repond-au-ministre-allemand-de-la-defense-1052295136.html

Besoin de "dissuasion" de la Russie? Moscou répond au ministre allemand de la Défense

Besoin de "dissuasion" de la Russie? Moscou répond au ministre allemand de la Défense

Alors que les relations entre la Russie et l’Otan semblent avoir touché le fond et que la ministre allemande de la Défense souligne la nécessité de faire de la... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T18:23+0200

2021-10-23T18:23+0200

2021-10-23T18:23+0200

international

russie

sergueï choïgou

europe

otan

jens stoltenberg

sécurité

annegret kramp-karrenbauer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103452/17/1034521766_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_e60967f23bcd4ec03fcb2bf8fab40a21.jpg

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a répondu aux propos tenus par son homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, sur la nécessité d’une politique de dissuasion envers la Russie à l’aide d’armes nucléaires, rappelant à Berlin les aléas de l’Histoire."La sécurité en Europe ne peut être que commune, sans préjudice aux intérêts de la Russie", a-t-il souligné."Inutile de dialoguer"Le Kremlin a lui aussi tout de suite réagi aux déclarations de la ministre allemande, indiquant par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov, qu’il était "inutile de dialoguer dans de telles conditions".Le 18 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que la représentation de la Russie auprès de l'Otan suspendait son activité après la décision de l’Alliance de réduire drastiquement le personnel.Répondant à la question de savoir si l'Otan réfléchissait à des scénarios de dissuasion de la Russie dans les régions de la Baltique et de la mer Noire, y compris dans l'espace aérien à l’aide d’armes nucléaires, Annegret Kramp-Karrenbauer a soutenu le 21 octobre que les pays occidentaux étaient prêts à avoir recours à "de tels moyens pour qu'ils aient un effet dissuasif à l'avance et que personne n’ait l'idée d’attaquer les partenaires de l'Otan"."Renforcer la dissuasion et la défense"Le même jour, les ministres de la Défense de l'Otan ont approuvé un plan directeur pour "renforcer la dissuasion et la défense de l’Alliance", bien qu’ils aient dit ne pas penser qu’une attaque russe soit imminente. Cette nouvelle stratégie vise à se préparer à une offensive dans les régions de la mer Noire et de la Baltique, incluant éventuellement des armes nucléaires.Évoquant "la menace croissante des systèmes de missiles russes", le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a affirmé que l’Alliance n’avait "aucune intention de déployer de nouveaux missiles nucléaires terrestres en Europe", tout en convenant, en répondant par la suite à la question d’un journaliste, qu’elle avait "accru [sa] présence en mer Noire" qui est "d’une importance stratégique pour l’Otan", ainsi que sa "présence dans la région dans les airs, sur terre et en mer".

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, sergueï choïgou, europe, otan, jens stoltenberg, sécurité, annegret kramp-karrenbauer