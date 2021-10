https://fr.sputniknews.com/20211025/sinon-on-aura-un-hiver-catastrophique-la-mise-en-garde-dun-infectiologue-1052322384.html

"Sinon on aura un hiver catastrophique": la mise en garde d’un infectiologue

"Sinon on aura un hiver catastrophique": la mise en garde d’un infectiologue

La situation dans le domaine de la santé en France risque d’empirer ces prochains mois en raison de la conjonction entre "une circulation virale du Covid […]... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T22:00+0200

2021-10-25T22:00+0200

2021-10-25T22:02+0200

france

sondage

masques

maladies

hiver

covid-19

passeport sanitaire

gestes barrière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104295/94/1042959455_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_c19dd78e94643b2368ffdb6d03ebfd66.png

L'hiver qui approche à grands pas pourrait voir un retour en force du Covid-19, la saison étant plus favorable à la transmission des virus respiratoires. Le constat a été fait par Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, qui a appelé à minimiser les risques en respectant avant tout les gestes barrières, notamment le port du masque.Il constate également dans ce contexte l’efficacité du pass sanitaire qu’il considère comme "une incitation à la vaccination".Évoquant les moyens d’éviter une éventuelle nouvelle vague de la maladie, il souligne qu’il est impossible d’y arriver "s’il y a un abandon au début de l’hiver des gestes barrières".Pour le port du masqueFervent défenseur du port du masque, Gilles Pialoux s’est dit "surpris" par la levée, à partir du 7 octobre, de cette obligation dans les écoles de 68 départements. Invité de RMC-BFM TV, il a constaté une diminution de la propagation du virus, tout en alertant que ce n’était pas "la marée basse".Après qu’à la mi-juillet le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu’il était possible d’enlever le masque "là où il y a le pass sanitaire", l’infectiologue a déclaré sans ambages que c’était une erreur, dessinant un parallèle avec le code de la route.Il y a presque un an, début novembre 2020, Gilles Pialoux avait plaidé en faveur du port du masque à la maison. Il avait indiqué à LCI avoir essayé "de mettre le masque dans l’univers familial", admettant que c’était "compliqué [et] contraignant", mais que la situation exigeait d’"être innovant".RelâchementGilles Pialoux n'est pas le seul à pointer du doigt le relâchement dans le domaine des gestes barrières. Ainsi, selon un sondage de l’Ifop, un an après le premier confinement, le 4 mars 2021, seulement 22% des personnes interrogées se serraient la main. Mais depuis, même si le chiffre reste en dessous du niveau d’avant la pandémie, il est monté en flèche pour arriver à 59%.La tradition de faire la bise revient en force encore plus. Il y a six mois, moins de la moitié des sondés (39%) la faisaient à leurs proches. Fin septembre, ils étaient déjà 65%.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

sondage, masques, maladies, hiver, covid-19, passeport sanitaire, gestes barrière