Un SDF retrouvé pendu aux grilles de l’hôpital après son expulsion d’un centre d’hébergement

Après l’expulsion hors d’un centre d’hébergement d’un sans-abri marocain, celui-ci s’est suicidé par pendaison le 24 octobre à Perpignan où le problème des SDF... 25.10.2021, Sputnik France

Un SDF de 31 ans, originaire du Maroc, s’est pendu dimanche 24 octobre aux grilles de l'hôpital de Perpignan (Pyrénées-Orientales) après avoir été expulsé des locaux du centre d’hébergement de l’association du 115 pour avoir violé le règlement intérieur, rapporte France 3.Comme l’affirme une seconde source auprès de France 3, il aurait menacé de mettre fin à ses jours après cette expulsion qui a eu lieu entre 22 heures et minuit. Son corps a été découvert à 2h du matin par un autre SDF.Il s’agit du deuxième drame touchant un sans domicile fixe en octobre dans cette ville. Le 6 du mois, un sans-abri de 20 ans est décédé, emporté par les difficultés de la rue. La cause éventuelle est une crise cardiaque à la suite d’une overdose de kétamine, un fort produit anesthésiant et antidouleur, relate Actu."À Perpignan, c’est catastrophique"En juillet 2017, Emmanuel Macron annonçait son intention de lutter contre ce phénomène.Près de quatre ans plus tard, le problème reste loin d’être résolu à Perpignan."Dans la rue, il y a les clandestins qui tentent de survivre comme ils peuvent et les SDF, avec souvent des problèmes de toxicomanie et d’alcool", ajoutait-elle.Elle constatait la hausse des arrivées des "migrants qui sont ramenés à Portbou et qui reviennent à Perpignan". "On en voit une cinquantaine de nouveaux chaque jour. Ils arrivent sans un euro, sans rien à manger, ils ont soif, n’ont plus de chaussures. […] 200 bouteilles d’eau quotidiennement ça ne suffit plus. Avant, on distribuait 40 repas par jour, maintenant 250 ce n’est pas assez".Une mesure gouvernementalePour améliorer la situation, le gouvernement a annoncé le 6 septembre une future réforme de l’accueil d’urgence visant à mettre fin définitivement à la gestion "au coup par coup" et à instaurer une programmation pluriannuelle intégrant l'hébergement d'urgence et le programme "Logement d'abord", alors que plus de 200.000 sans-abris se trouvent actuellement dans des centres d’hébergement ou des hôtels, indique un communiqué.Selon le ministère du Logement, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 le programme a permis à 280.000 personnes sans domicile fixe, à la rue ou en centre d'hébergement d'accéder au logement.

